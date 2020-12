José Juan Barea se emocionó al hablar hoy sobre los Mavericks de Dallas y su entorno en una conferencia de prensa en que respondió a preguntas sobre su salida del equipo, que le dejó en libertad oficialmente tras 11 temporadas en la organización.

Barea fue dejado en libertad por los Mavericks a días de que iniciará su decimoquinta temporada en la NBA, 11 de esas con los Mavericks, equipo que le firmó como agente libre-no elegido en el sorteo de novatos de la liga del 2006 y que con los que ganó el campeonato del 2011.

“Este es un lugar especial. Es el lugar en donde más feliz he jugado baloncesto. La gente. Ustedes (prensa). Mis compañeros de equipo. El dirigente (Rick Carlisle), que es mi dirigente favorito de todos los tiempos. Marc (Cuban). Me trataron de la misma manera desde el primer día. La fanaticada. Ustedes no saben lo que hacen por mí. Cuando entro a juego, me lo disfruto. Dallas siempre será un lugar especial”, dijo el armador.

Barea era el único jugador activo de Dallas de aquella edición ganadora de los Mavericks del 2011, que permanece como el único campeonato de los Mavericks en su historia, la que comenzó en el 1980.

En la historia de la franquicia, Barea sale del equipo como el quinto jugador con más partidos jugados (637), el séptimo con más triples convertidos (596) y octavo en asistencias (4,241).

El boricua agregó en la conferencia de prensa que le tomará tiempo digerir la noticia de su libertad por los Mavericks. Dijo que, si es el cierto que es su fin como jugador en Dallas, también es cierto que lo que le restan son buenas memorias.

“Es un día difícil”, dijo a la prensa en la conferencia de prensa. “Todo ha pasado muy rápido. Todavía no lo he digerido. Pero me levanté súper feliz. Ha sido una era tremenda en Dallas. No cambiaría nada. Los mensajes de los fanáticos y de todas partes de Dallas han ido tremendo. Me han tratado muy bien desde el día 1″, dijo.

“Esta ciudad me vio como un muchacho. Me vio crecer. Me vio desarrollar mi familia con esposa e hijos. A donde quiera que vamos nos tratan súper bien”, dijo.