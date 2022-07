Para Eddie Casiano, dirigente de los Atléticos de San Germán, la victoria de su equipo el domingo en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, supone un punto de inflexión en la serie semifinal que juegan ante los Cangrejeros de Santurce, que los ponen en buena posición de ponchar su pase a la serie semifinal esta noche.

“Siempre he dicho que el que gane el primer juego de visitante, ahí es que empieza la serie”, expresó Casiano el domingo luego que los Atléticos pusieran la serie de cuartos de final a su favor, 3-2, tras vencer en la carretera a Santurce por marcador de 98-82.

El sexto partido de esta serie será esta noche en San Germán, donde los Atléticos han ganado 11 juegos corridos desde la temporada regular.

Casiano dijo reconocer que hasta que no puedan sacar otra victoria no habrán logrado el objetivo que se trazaron al principio de esta temporada.

“Sacamos el juego grande. Pero no hemos hecho nada hasta que no saquemos el juego en nuestra cancha. Pero para esto hemos trabajado desde el primer día. Muchas prácticas. Un grupo, que no es un grupo de estrellas, pero son un grupo de hombres que se han unido y están dando el todo por el todo. Están motivados”, dijo el técnico.

PUBLICIDAD

“El trabajo no se ha acabado. Falta un juego más. Tenemos dos oportunidades más para tratar de ganarle a una potencia de grandes estrellas y grandes jugadores. Hay una admiración y un respeto grande hacia ellos. Pero como he dicho, ganamos. Pero tenemos que ganar en casa, que es el juego más difícil”, agregó Casiano.

Hay sentido de urgencia

Por su parte, el dirigente de los Cangrejeros, Iván Ríos, reconoció que el grupo está consciente de que están contra la pared, pero tienen la energía para poder traer la serie de vuelta al Roberto Clemente para un séptimo juego.

“Los ánimos están bien. Sabemos que es una prueba difícil la que tenemos que vencer allí. El entrenamiento estuvo todo correcto. Hay la energía, el sentido de urgencia. Tenemos claro que tenemos que sobrepasar ese juego para regresar a casa”, argumentó.

“Estamos confiados en lo que estamos haciendo. El grupo está unido. El juego de ayer (el domingo) los unió como grupo, y eso va por encima de cualquier otra cosa. Vamos con esa guerra, pero dentro de la competitividad del juego”, insistió Ríos.

El técnico de Santurce apuntó que cuenta con todos sus jugadores, y explicó que Guillermo Díaz podría regresar a juego si le dan de alta de su lastimadura.

Redoblarán seguridad

Por otra parte, el apoderado de los Atléticos, José “Cheo” Rivera, declaró que para el partido de esta noche, han redoblado la seguridad privada, por lo que esperan contar con unos 60 efectivos entre agentes privados, municipales y estatales.

Igualmente, Rivera negó que en el Coliseo Arquelio Torres haya problemas de seguridad.

PUBLICIDAD

“El issue de seguridad no es un issue realmente. Aquí -sencillamente- se ha trastocado y se han dicho las cosas como no son las correctas. Nosotros estamos tranquilos, sabemos los que estamos haciendo y vamos a cumplir siempre con eso porque la seguridad es bien importante para nosotros”, reiteró el apoderado al referirse a señalamientos vertidos en los medios sobre problemas de seguridad entre los fanáticos.

“Son comentarios que se hicieron en la prensa de que había gente que no se sentía segura aquí. Pero aquí por lo menos, no hubo ninguna situación con fanáticos cuando pasó lo de los jugadores. Por eso entendemos que nuestro plan de seguridad ha funcionado”, dijo.

Por último, Rivera informó que las personas que no puedan conseguir boletos para ver el juego, tendrán disponible una pantalla gigante en la Concha Acústica de ese pueblo.