San Germán - El cuarto partido de la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán finalmente se jugará esta noche... si la humedad lo permite.

Luego que el juego quedara pospuesto el domingo debido a humedad en el tabloncillo del Coliseo Arquelio Torres, ambos equipos volverán esta noche a San Germán para retomar la serie final tras unos tres días de descanso forzados.

Bayamón lidera la serie a un máximo de siete juegos, 2-1.

Durante la tarde del domingo, un fuerte aguacero cayó en la zona, creando pequeñas inundaciones en el estacionamiento del complejo y entradas del coliseo, lo que empeoró la situación en la cancha. El juego fue retrasado hora y media para ver si la humedad en el tabloncillo mejoraba, pero ambos equipos finalmente decidieron no jugar.

Se informó que los fanáticos que adquirieron boletos para el domingo podrán acceder el coliseo esta noche.

El quinto juego en Bayamón se jugará ahora el jueves. Con el nuevo calendario, si la serie se extiende a un séptimo juego, el mismo se celebraría el lunes, 22 de agosto.

“Se agotaron todos los mecanismos de recursos para darle espacio a que el tabloncillo estuviera en óptimas condiciones para que los jugadores pudieron jugar. El tabloncillo, en el tiempo dado, no pudo llegar a un nivel de estar seco, seguro para los jugadores. Pues se determinó posponer el juego”, dijo el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, sobre la suspensión.

De ocurrir un séptimo juego el 22 de agosto, eso deja al dirigente de los Vaqueros, Nelson Colón, con apenas dos días completos para atender a la Selección Nacional a tiempo completo. Colón también es técnico del seleccionado patrio que juega el 25 de agosto contra Brasil en el Coliseo Roberto Clemente para abrir la cuarta ventana del clasificatorio al Mundial 2023 de FIBA.

Rodríguez: “No se podía”

Por su parte, el armador de los Vaqueros Ángel Rodríguez defendió la decisión de posponer el partido.

El domingo, en medio de espera, los canasteros de ambos bandos se vieron inseguros y cautelosos en calentar ante el tabloncillo resbaladizo. Rodríguez indicó que consultó a sus adversarios para determinar que no se sentían seguros si se daba el aval para jugar el encuentro.

“No se podía. Era físicamente imposible”, dijo Rodríguez luego de salir del camerino visitante.

“Nosotros realmente, los jugadores, no vamos a arriesgarnos a tomar una decisión que termine en una lesión lamentable, Dios no lo quiera”, agregó.

Una hora antes del comienzo del juego, personal de la instalación intentaba secar la madera con toallas. De igual forma, se trajeron “blowers” para ayudar en el proceso. Rodríguez criticó la reacción tardía de los organizadores para atender el problema.

“Empezaron a secar el piso 30 minutos (antes) cuando el problema estaba desde hace horas. Realmente, no hubo preparación por si estas cosas pasan. Creo que es algo básico. Creo que desde el primer momento que alguien se pare en el piso, de inmediato se podía ver lo resbaloso. Lo que afectaba esto era que íbamos a jugar inseguros. Nosotros queremos venir y estar seguros”, indicó Rodríguez.

En el camerino de los Atléticos, el dirigente Eddie Casiano entendía que se podía jugar si se esperaba hasta las 9:30 p.m. pero, al final, respetó la decisión de los jugadores de no arriesgarse.

“Yo acato en la decisión. Estuve en la reunión y cuando los jugadores empezaron a hablar, pues me moví. Ahí fue que comencé a levantar a la fanaticada para envolverlos. No tengo los tenis para jugar. Si hubiese sido jugador te decía si se podía jugar, pero resbalaba. Di la idea de esperar, buscar alternativas. De 8:30 a 9:30 mejoró grandemente, pero los jugadores entendieron que no y uno respeta eso”, declaró Casiano.

El mentor de los Atléticos también defendió a la administración sobre alguna posible multa de la liga a la franquicia por lo sucedido.

“No tenemos control. No podemos decir qué San Germán pudo haber hecho. Imposible. Pasó lo que pasó”, recalcó Casiano.