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¡Bola al aire! Inicia la temporada 2026 del BSN en Mayagüez

Los Indios reciben a los subcampeones Leones de Ponce en la noche inaugural del torneo

21 de marzo de 2026 - 4:44 PM

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Sam Waardenburg regresa como refuerzo de los Indios. (BSN)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) se pone en marcha el sábado en la noche cuando los subcampeones Leones de Ponce visiten a los Indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes.

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Es el único partido en calendario en la noche inaugural. La acción comienza a las 8:00 p.m. a transmitirse por Telemundo.

El choque es una revancha de la final de la Conferencia B de 2025. Los Leones ganaron la serie en seis partidos.

La tribu, dirigida por Iván “Pipo” Vélez, viene de desempeño exitoso el año pasado, ganando la conferencia y colocándose entre los mejores cuatro equipos de la postemporada desde 2012, año del primer y único campeonato de quinteto mayagüezano.

El neozelandés Sam Waardenburg, finalista al premio de Jugador Más Valioso, regresa como principal refuerzo de los Indios, quienes estrenarán nuevas careras en la escuadra en Tjader Fernández, Benito Santiago Jr. y Carlos “Yao” López.

Ponce, dirigido por Carlos Rivera y liderado por Jeezrel de Jesús y Jordan Murphy, iniciarán la competencia con dos refuerzos: Terence Davis y Avry Holmes.

El domingo, los Vaqueros de Bayamón abren la defensa de su campeonato cuando reciban a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Rubén Rodríguez en la revancha de la final de la Conferencia A.

Además, los Atléticos de San Germán visitan a los Osos de Manatí a las 6:00 p.m.

Tags
Indios de MayagüezBSNLeones de Ponce
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Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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