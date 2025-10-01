BSN: DeMarcus Cousins pasa a Santurce y Hassan Whiteside a Guaynabo

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) aprobó el miércoles un cambio que envía los derechos del cuatro veces Jugador Todo-Estrella de la NBA DeMarcus Cousins a los Cangrejeros de Santurce.

En el canje, los Mets de Guaynabo reciben al centro exenebeísta, Hassan Whiteside.

Santurce tiene planes de firmar a Cousins como uno de sus tres importados para el torneo 2026, que iniciará el 21 de marzo.

“No hemos tenido comunicación. Esto acaba de suceder. No conocemos cuáles son sus planes. La reserva es muy valiosa como otras que hemos tenido. Ojalá y se pueda dar. Ya veremos cómo van las conversaciones, que logramos hablar eventualmente con él y su agente”, dijo Rolando Hourruitiner, presidente de operaciones de los Cangrejeros, a El Nuevo Día sobre la movida.

“Mirando a nuestra temporada 2026, mirando nuestro roster, los ajustes y analizando nuestra temporada en áreas que pudiésemos mejorar, por eso se hace el cambio sin restarle mérito al gran jugador que es Hassan. Pero no tenemos ningún tipo de garantía. Vemos otros equipos con reservas y no llegan por una razón u otra. Haremos nuestro trabajo para ver si puede llegar en algún momento”, añadió.

Cousins, de 35 años y quien debutó en 2023 con los Mets, confrontó un salida agridulce de la competencia 2025 luego de un altercado con fanáticos de los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez.

El BSN suspendió al canastero por el resto de la temporada, con multas ascendentes a $10,000. Cousins pidió disculpas a través de sus redes sociales.

En 10 partidos, promedió 18.2 puntos con 9.0 rebotes y 4.7 asistencias.

“No hemos tenido una conversación pero lo que sí te puedo adelantar y asegurar es que los Cangrejeros creemos en segundas oportunidades. Estamos seguros y sabemos que un incidente no define tu carrera. Reconocemos todos los logros que ha tenido en su carrera. Estamos hablando de un jugador probado que sí, tuvo un percance, pero no podemos pensar que eso lo define. Tenemos que evaluar y analizar que en circunstancias diferentes, con un equipo diferente y compañeros diferentes con una situación que aprendió y se disculpó, siempre hay que pensar en esas segundas oportunidades. Entiendo que es una buena oportunidad para ambas partes”, indicó Hourruitiner sobre el medallista de oro olímpico y mundial con Estados Unidos.

Además de Whiteside, los Cangrejeros reservan los derechos del pívot Kenneth Faried.

Santurce, que se quedó a un triunfo de jugar en la final del BSN este año, atravesó por múltiples cambios de importados debido a lesiones y bajo rendimiento. En total, fueron 12 los importados que pasaron por las filas crustáceas.

El cambio por Cousins no significa que Santurce está en la búsqueda de importados estelares como el caso de los Vaqueros, que alzaron el campeonato con el trío de Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte.

“No nos caracteriza, por los menos a nosotros, en buscar nombres. Buscamos las fichas que se puedan ajustar a nuestro estilo de juego, a la filosofía de juego y cultura, entendiendo que todos los jugadores tienen sus personalidades. No puedes pretender que todos sean iguales. No es como sacar copia. Es darle forma y tratar de ayudar al equipo a que llegue lo más lejos posible. Algunos refuerzos hacen su nombres en Puerto Rico, jugadores que no tenían tanto nombre y lo logran aquí. Hay algunos con nombre llegan y hacen lo que se espera de ellos. Todos los días estamos jugando ese juego de ajedrez para buscar la mejor química posible”, señaló Hourruitiner.

Hassan Whiteside, con los Cangrejeros de Santurce, maneja el balón contra JaVale McGee, de los los Vaqueros de Bayamón. (BSN)

Los Cangrejeros, dirigidos por Nelson Colón, se han mantenido activos durante la temporada muerta. Consiguieron vía cambio desde Manatí al armador del Equipo Nacional Jordan Howard y firmaron al veterano escolta David Huertas en la agencia libre. Traspasaron, de paso, al escolta Benito Santiago Jr. a los Indios de Mayaguez.

El núcleo nativo lo completan Ángel Rodríguez, Walter Hodge Jr., Ángel Matías e Isaiah Piñeiro.

Santurce no anticipa mayores cambios en la plantilla de cara al año entrante.

“En realidad, no. Me hubieras preguntado hace una semana y no sabía que esto iba suceder tampoco. Esto es día a día. Si aparece una oportunidad de mejorar el equipo lo vamos a analizar, pero no es algo que estamos buscando. Sentimos que estamos bien con lo que tenemos. Sí, hemos hechos unos ajustes para lograr lo que no pudimos este año. Siempre que aparezca una oportunidad de hacer un cambio que nos pueda beneficiar lo vamos a hacer. Pero no es que tenemos un plan de seguir haciendo cambios. No lo tenemos”, apuntó Hourruitiner.

Whiteside, por su parte, se estrenó también en el BSN en 2023 con los Piratas de Quebradillas, ganando el premio de Defensa del Año. Con Santurce en 2025, participó en 10 partidos antes de lesionarse una rodilla.