Los Indios de Mayagüez extendieron el viernes el contrato del dirigente Christian Dlamau hasta 2025.

Dalmau, uno de los mejores armadores en la historia del Baloncesto Superior Nacional (BSN), tomó las riendas de la tribu el año pasado tras la salida del técnico Xavier Aponte luego de un nefasto arranque de 0-7.

Dalmau enderezó al quinteto de la Sultana del Oeste, terminando la temporada regular con récord de 17-15. Los Indios pudieron retar a los Gigantes de Carolina a un partido de muerte súbita por el pase a cuartos de final, choque en el que se quedaron cortos.

En 2023, los Indios juegan para 6-5.

“Me siento muy contento de lo que ha estado pasando desde que yo llegue, más que agradecido por la confianza que me han dado. Desde que llegué a Mayagüez yo no tengo nada que no sea agradecimiento por el trato que me han dado”, expresó Dalmau en un comunicado de prensa.

“No hay nada mejor que tener un equipo de trabajo donde todo el mundo esté nadando para el mismo lugar”, agregó.

Dalmau ha apostado a la juventud como estratega de los Indios.

“Siempre nosotros vamos a buscar la manera de mejorar el equipo en base a lo que estamos construyendo, mi meta con ellos al ser el grupo más joven de la liga es la consistencia, ser consistentes noche tras noches. Esa es la parte más compleja al ser chamacos jóvenes y a la misma vez por eso necesitamos dos refuerzos que estén todas las noches consistentemente”, apuntó el Cacique.

Dalmau jugó 24 temporadas en el BSN, ganando dos premios de Jugador Más Valioso. Está en el club de los 10,000 puntos y de las 2,000 asistencias.