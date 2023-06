Arecibo.- Se pasó la escoba en el Coliseo Manuel “Petaga” Iguina por primera vez en este milenio.

DeMarcus Cousins anotó 14 de sus 20 puntos en el cuarto parcial, Jaysean Paige lideró con 23 puntos y los Mets de Guaynabo remontaron para eliminar el lunes 92-86 a los Capitanes de Arecibo para dominar en cuatro juegos la serie de cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Fue una revancha de la final de 2021, cuando los Capitanes ganaron el campeonato en seis juegos contra los metropolitanos.

Los Mets avanzaron a las semifinales por tercera vez en cuatro temporadas. En 2020, Guaynabo retornó al BSN como franquicia de expansión. Ahora, espera por el ganador de la serie entre Carolina y Quebradillas.

Los Capitanes, por su parte, no avanzaron a las semifinales por primera vez desde la burbuja de 2020, cuando se eliminaron en dos partidos frente a los Vaqueros de Bayamón, eventuales campeones. Hasta el lunes, el quinteto arecibeño nunca había sido barrido en una serie de cuatro juegos desde el año 2000.

Al igual que la energía que presenta el dirigente Juan Cardona en las líneas, los Capitanes salieron enchufados y con urgencia para llevarse el primer parcial 31-28. Fue la primera vez que los locales se agenciaron el periodo inicial, perdieron los primeros tres de la serie.

Guaynabo, que relegó a Cousins a la banca por dos faltas, tuvo seis tripes para mantenerse cerca en la pizarra.

Arecibo no disminuyó la intensidad en el segundo cuarto, ganando hasta por nueve unidades. Se fue al descanso con ventaja 51-45 ante los metropolitanos, quienes seguían apostando a los puntos a larga distancia, atinando nueve en la primera parte.

Huertas lució en la primera mitad con 12 unidades. Ante la ausencia de Cousins, los Capitanes anotaron 21 unidades en la pintura contra 10 de Guaynabo.

En el tercer parcial, Arecibo se despegó 69-59, si primera delantera de doble dígito en el encuentro. Guaynabo no colgó los guantes y construyó una racha de 10-2, sellada con un triple de Browne, para acercarse 71-69 rumbo a los últimos 10 minutos del desafío.

Una pelea en la zona general de las gradas de la instalación arecibeño no distrajo a los Mets en su misión de remontar en el partido. Cousins atinó un triple con falta para igualar las hostilidades a 80. El refuerzo exNBA recibió falta para anotar uno de dos tiros libres. En la siguiente jugada, voló para donquear el canasto, con otro infracción a su favor incluida, para despegar a los Met 84-80.

Arecibo no tuvo respuesta. Una asistencia en transición de Gary Browne a Onzie Branch, más dos tiradas más de Cousins en la línea de los suspiros puso el juego 88-80.

“Fue el juego difícil porque venimos de ganar tres. Hoy, nos relajamos un poco en la defensa. Tuvimos sacar carácter. El tema de hoy era mantenernos cerca hasta que se pegara el juego. Cerrar el juego es otra mentalidad y pudimos cerrar mejor”, dijo Omar González, dirigente de los Mets.

E.J. Crawford finalizó con 17 puntos y Browne tuvo nueve con 14 asistencias.

Arecibo puso fin a una campaña en la que estuvo en duda su presencia en el torneo debido a la venta de la franquicia de las manos de Frabián Elí Carrión al empresario José Manuel Baeza. Carrión tuvo que salir del equipo debido a su rompimiento profesional con el trapero Anuel AA, situación legal que paralizaron las arcas de los Capitanes.

Arecibo comenzó la temporada con el dirigente Tony Ruiz pero fue despedido a mitad de campaña. Mientras que Pedro González fungió como técnico interino, los Capitanes contrataron al estratega Cardona, no sin antes ser multados por “tampering” ante una querella de los Leones de Ponce a la liga.

Bajo Cardona, los Capitanes jugaron para 2-9 sus últimos 11 partidos, incluyendo los cuatro de cuartos de final.

“No doy excusas. Guaynabo fue mejor que nosotros en la serie. Tuvimos momento donde enseñamos lo que podía ser pero, obviamente, lo que yo quiero es un nivel de energía bien alto en cuestión de defensiva. Ese equipo tiene cinco tipos que todo el tiempo pueden anotar. Voy a tratar todo. No me quedé con las manos cruzada y no se nos dio”, reaccionó Cardona.

“Hay que ser hombre suficiente. Si puedes ganar una serie 4-0, cuando pierdes una 0-4 también tienes que dar cara”, añadió.

En la derrota del cuarto partido, David Huertas tuvo su mejor juego de la serie con 19 puntos. Denis Clemente acumuló 18 y Paris Bass 12 con 10 rebotes.

En medio de la serie, los Capitanes tuvieron que cambiar a los importados Stephen Zimmerman y Perry Jones por bajo rendimiento. Trajeron a Bass de vuelta, junto al centro Chinemelu Elonu.