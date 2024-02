BSN: los Piratas completan su dupla de refuerzos con Emmanuel Mudiay y agregan ayuda técnica al dirigente Rafael “Pachy” Cruz

Los Piratas pactaron con Mudiay al no contar con los servicios del Jugador Más Valioso de la temporada 2023 Brandon Knight, quien está activo en Grecia. El gerente general de la escuadra, Alfredo “Piraña” Morales, no descarta contar con Knight después que comience la competencia.

“La temporada regular allá termina el 23 de marzo y su equipo (AEK Athens) va a jugar en postemporada. No está disponible para comenzar la temporada. Hemos contratado a Emmanuel. Es nuestro refuerzo al momento. En su momento, evaluaremos las decisiones a tomar sobre la marcha en cuanto al rendimiento del equipo”, dijo Morales a El Nuevo Día.

“El año pasado no se lograron los objetivos que se esperaban. No estoy diciendo (que Knight) sea el responsable porque esto es un conjunto. Pero este año, entendiendo que la administración aprendió mucho de la experiencia del año pasado, se están haciendo los ajustes necesarios para que no pasen las mismas cosas del año pasado” agregó Morales.