BSN: Piratas y Santeros obligan a un séptimo juego en sus respectivas series

“He fallado mucho, mucho triple en esta serie, que normalmente no los fallo. Es algo que me caracteriza. Pero lo muchachos dicen que sigan tirando, que iba a llegar”, dijo Clavell, veterano alero, a El Nuevo Día.

“No he estado jugando tanto en esta temporada pero ahora son los playoffs y saben que tengo experiencia, he ganado campeonato y saben que yo soy el tipo. Me dieron luz verde. Gracias a la confianza, la iba a pasar, pero la tiré y gracias a Dios fue bueno. Pudimos cerrar el juego”, agregó.