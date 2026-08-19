BSN: se agotan las entradas para el sexto juego de la final en Aguada

Los Santeros de Aguada anunciaron este miércoles que se agotaron todas las entradas para el sexto partido de la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que se celebrará el viernes en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

La noticia llega en medio de una final en la que los Santeros han ganado dos partidos consecutivos y tomaron impulso antes del quinto juego, este miércoles, en el Coliseo Rubén Rodríguez. La serie está empatada 2-2, luego de que Aguada defendiera su cancha el domingo con una victoria por 67-64.

El sexto encuentro está pautado para las 8:00 p.m. y podría convertirse en una noche de campeonato para cualquiera de los dos equipos, dependiendo del resultado del quinto compromiso.

Los Vaqueros, campeones defensores, buscan ampliar su dominio en el BSN y conquistar el campeonato número 18 de su historia. Aguada, por su parte, intenta regresar a la cima del baloncesto puertorriqueño por segunda ocasión, luego de conquistar su primer título en 2019.

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La serie, que comenzó con dos triunfos de Bayamón, cambió de rumbo cuando Aguada respondió con par victorias al hilo para igualar el baile de coronación y llevarlo a un desenlace al mejor de tres.