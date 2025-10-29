Opinión
29 de octubre de 2025
80°ligeramente nublado
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BSNF: Moca defiende su cancha y se pone a un triunfo de la final

Las Explosivas doblegaron a las Pollitas de Isabela en la Semifinal B para tomar ventaja de 2-1 en la serie

29 de octubre de 2025 - 11:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hillary Martínez encabezó la ofensiva de las Explosivas con 24 puntos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Explosivas de Moca se colocaron a un paso de la serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), al imponerse el martes 72-58 sobre las Pollitas de Isabela en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, tomando así ventaja de 2-1 en la semifinal B.

RELACIONADAS

El conjunto mocano podría asegurar su boleto a la final este jueves, durante el cuarto juego de la serie, que se llevará a cabo en el Coliseo José ‘Buga’ Abreu de Isabela.

En caso de que las Pollitas logren extender la serie, un quinto y decisivo encuentro se celebrará el sábado, nuevamente en Moca.

Hillary Martínez encabezó la ofensiva de las Explosivas con 24 puntos, seguida por Ashley Torres con 15 unidades y Samantha Fuehring, quien aportó 13 tantos y 10 rebotes.

Por Isabela, Quionche Carter se destacó con un doble-doble de 22 puntos y 14 capturas, mientras que Yillian Alicea agregó 13 tantos.

Las Explosivas tomaron el control del partido desde temprano, con un triple de Fuehring y una penetración de Torres para un rápido avance de 5-0. Moca amplió su dominio en el segundo parcial, llegando a tener una ventaja de 26 puntos (40-14) con 4:43 por jugarse antes del descanso. La primera mitad concluyó 46-26 a favor de las locales.

Hasta el momento, los tres primeros juegos de la serie han sido dominados por los equipos anfitriones.

Por otro lado, la semifinal A entre las Atenienses y las Cangrejeras de Santurce continuará este miércoles en el cCliseo Roger Mendoza de Caguas, con Manatí al frente 2-0 en la serie.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
