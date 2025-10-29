BSNF: Moca defiende su cancha y se pone a un triunfo de la final
Las Explosivas doblegaron a las Pollitas de Isabela en la Semifinal B para tomar ventaja de 2-1 en la serie
29 de octubre de 2025 - 11:37 PM
29 de octubre de 2025 - 11:37 PM
Las Explosivas de Moca se colocaron a un paso de la serie final del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), al imponerse el martes 72-58 sobre las Pollitas de Isabela en el Coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo, tomando así ventaja de 2-1 en la semifinal B.
El conjunto mocano podría asegurar su boleto a la final este jueves, durante el cuarto juego de la serie, que se llevará a cabo en el Coliseo José ‘Buga’ Abreu de Isabela.
En caso de que las Pollitas logren extender la serie, un quinto y decisivo encuentro se celebrará el sábado, nuevamente en Moca.
Hillary Martínez encabezó la ofensiva de las Explosivas con 24 puntos, seguida por Ashley Torres con 15 unidades y Samantha Fuehring, quien aportó 13 tantos y 10 rebotes.
Por Isabela, Quionche Carter se destacó con un doble-doble de 22 puntos y 14 capturas, mientras que Yillian Alicea agregó 13 tantos.
Las Explosivas tomaron el control del partido desde temprano, con un triple de Fuehring y una penetración de Torres para un rápido avance de 5-0. Moca amplió su dominio en el segundo parcial, llegando a tener una ventaja de 26 puntos (40-14) con 4:43 por jugarse antes del descanso. La primera mitad concluyó 46-26 a favor de las locales.
Hasta el momento, los tres primeros juegos de la serie han sido dominados por los equipos anfitriones.
Por otro lado, la semifinal A entre las Atenienses y las Cangrejeras de Santurce continuará este miércoles en el cCliseo Roger Mendoza de Caguas, con Manatí al frente 2-0 en la serie.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: