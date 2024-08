“Callamos muchas bocas”: entre lágrimas y alegría los Criollos celebraron su regreso al trono del BSN

Caguas - Los últimos segundos del séptimo partido en el Coliseo Roger Mendoza estaban por expirar con el balón en las manos de Christian “Cuco” López.

La chicharra sonó para hacer oficial el campeonato de los Criollos de Caguas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y el canastero suplente se desplomó en el tabloncillo.

Saltaron lágrimas de los ojos del cagüeño al recordar a su padre, Juan José “Popeye” López, fallecido hace cuatro años; más sus abuelos que ya no están en esta tierra. Acto seguido, se encaramó en uno de los aros del canasto. Sentado en el “tope del mundo”, las emociones lo inundaron, festejando con su fiel fanaticada que coreaban su apodo, mandando a “dormir” a los Osos de Manatí con sus manos.

“Me había dicho antes de fallecer que yo iba a ser grande, que iba a lograr mi metas. La razón por la que lloré fue porque tengo muchas personas en el cielo”, compartió López, sosteniendo el trofeo de campeonato.

A principios de año, López, maestro de educación física, se encontraba sin trabajo en la liga, apunto de retirarse. El dirigente Wilhelmus Caanen lo reclutó para formar parte del retorno de los Criollos, ausentes por 15 años en el torneo y resucitados por la compra de los Grises de Humacao de un grupo encabezado por empresario puertorriqueño Ric Elías.

López fue una pieza vital en lo que el viernes se logró en el Valle del Turabo por primera vez desde 2006: la corona del BSN.

“Dios es bueno, Dios es grande. Es lo que importa. Hay que agradecer todas las oportunidades y bendiciones que nos da. Yo soy uno más que tocó fondo, de depresiones, y nunca me quité. Es lo que me tiene aquí. Hoy día, soy campeón. Hace siete meses no tenía nada. Si me preguntas ahora, Dios es grande”, añadió López.

1 / 21 | "¡Criollos, ahí!": Caguas es el nuevo monarca del Baloncesto Superior Nacional . Norris Cole busca el canasto entre la defensa de Louis King. - Xavier J. Araújo Berríos

Los Criollos derrotaron el viernes, 96-81, a los Osos en el séptimo y decisivo encuentro. Fue una remontada del conjunto criollo, al verse abajo en la serie 3-2. El miércoles pasado, obligaron dos tiempos extra para provocar el choque de muerte súbita en su cancha.

Consiguieron su primera victoria como local en la final gracias a 22 puntos de Alexander Kappos, parte de la plantilla que migró de Humacao a Caguas este año.

“Fue increíble. El cuerpo técnico y mis compañeros me dieron la confianza para seguir. Me mantuve listo. Sabíamos del talento que teníamos desde el principio. Desafortunadamente, en la liga no nos pusieron aquí pero sabíamos que éramos un buen equipo con las piezas que teníamos”, declaró Kappos.

“El trabajo duró rindió frutos. Lo hablamos toda la temporada, de traer un campeonato a esta ciudad. Dio resultado. Viendo desde donde comenzamos a este momento, el progreso y la fe de la gerencia en nosotros, es un gran sentimiento”, añadió.

Junto a Kappos, el importado Akill Mitchell también regresó al equipo desde el primer día luego de reforzar tarde la franquicia en Humacao en 2023. En la victoria del viernes, finalizó con 17 puntos y 15 rebotes.

“La gente no sabía pero cuando llegué aquí tenía una mala lesión en la espalda y me dieron de alta justo antes de comenzar la temporada. Peleamos con esto y mis compañeros me apoyaron todos los días. No tengo palabras. Es un grupo especial. Pertenecemos aquí, lo merecemos. Solo estoy feliz”, apuntó Mitchell.

El centro, junto a Travis Trice y Louis King, estuvieron desde el saque con los Criollos. King se ausentó un par de semanas de la temporada regular por el nacimiento de su segunda bebé, para luego ser factor en el éxito criollo. Trice, por su parte, fue premiado como el Jugador Más Valioso del torneo 2024. Se llevó el galardón también en la final.

El viernes, sin embargo, fueron los integrantes nativos los que brillaron. Además de Kappos, el armador suplente Christian Pizarro aportó 11 puntos, con tres triples, en un segundo parcial de 30 puntos contra los Osos. Terminado el juego, ganó su segundo cetro en el BSN.

Junto a Onzie Branch, Pizarro arribó a Caguas en un cambio con los Vaqueros de Bayamón a mitad de competencia.

“Significa mucho. Gracias a Dios por esta oportunidad, por la confianza de todos los coaches que me trajeron aquí en el cambio. Mucha gente no nos tenía aquí. Respondimos y callamos muchas bocas. Contento porque vine del banco en la primera mitad a hacer lo que yo siempre hago. Por eso entré e hice lo que sé porque después de ese primer campeonato tenía la experiencia. Uno entra sin nervios a darlo todo”, indicó Pizarro.

Los Criollos, que tienen de apoderado a John Herrero y de gerente general a Omar Vargas, fue el primer equipo que comenzó a practicar previo a la temporada recién culminada.

Un buen inicio les permitió terminar terceros en la Sección B con récord de 19-15. En cuartos de final, se fueron al máximo de siete partidos con los Santeros de Aguada. En las semifinales, despacharon a los Leones de Ponce en seis compromisos.

En la final, los Criollos ganaron todos sus partidos en la carretera. En el compromiso más importante en casa, el séptimo, cumplieron finalmente con defender su terreno.

“Esto se trata de crear una cultura, de poner unos bloques de cara al futuro. Por suerte llegamos a los playoffs. Las piezas siguieron cayendo y los coaches hicieron su trabajo. Los jugadores se dejaron llevar. Tuvimos suerte de que no tuvimos lesiones, de que los jugadores estuvieron juntos. El cambio a mitad de temporada nos benefició. El resto es historia. Dijimos: vamos a llegar a los playoffs y de ahí para adelante, el equipo hizo el trabajo”, declaró Herrero.

Para 2025, los Criollos perderán el derecho de un tercer refuerzo al clasificar a la postemporada este año como franquicia de expansión que comenzó en Humacao en 2021. Avecinaba la temporada muerta, hay conversaciones en la junta de apoderado de aprobar un tercer importado para todos los equipos.