Nota del editor: oprime aquí para visitar el sitio especial con toda nuestra cobertura de la Copa del Mundo de Baloncesto 2023.

Canadá logró el primer billete a semifinales de una Copa del Mundo de FIBA de su historia este miércoles, tras acabar con la Eslovenia de Luka Doncic en el Mall of Asia Arena de Manila por 100-89 en un partido igualadísimo que decidió un tercer cuarto abrumador de la selección norteamericana que dirige el español Jordi Fernández.

Ya están definidas las semifinales. Estados Unidos y Alemania por un lado; y Canadá y Serbia por el otro. Los canadienses exhibieron su superioridad en un tercer cuarto en el que fueron muy superiores (30-21) con su estrella, Shai Gilgeous-Alexander, desatado durante todo el partido, haciendo y deshaciendo a su antojo. El favoritismo de Canadá sigue aumentando partido tras partido.

PUBLICIDAD

El encuentro, más allá de dar un billete a las semifinales, tenía un atractivo muy especial. El duelo entre el propio Shai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic era uno de los más esperados en el Mundial, dos líderes de sus selecciones que tendrían que dar la mejor versión de sí mismos para anular la del otro. Y no defraudaron. Shai acabó con 31 puntos, Luka con 26.

Como no podía ser de otra manera, el partido estuvo muy igualado. No hubo una ventaja superior a los cuatro puntos en los dos primeros cuartos. Gilgeous-Alexander dio un recital de cómo ser efectivo en el uno contra uno desde la media distancia al tiempo que Doncic tiraba del carro mientras protestaba al equipo arbitral por sus decisiones, algo que a la postre le costó la descalificación a falta de seis minutos para el final. Una baja que acabó con toda esperanza eslovena de resurrección milagrosa.

Fue un partido intenso, muy táctico y en el que también brillaron los segundos espadas de cada selección. En Canadá, con un fondo de armario mucho más amplio, Dillon Brooks y RJ Barret fueron un dolor de cabeza para la defensa eslovena; y Klemen Prepelic fue el acompañante perfecto de Doncic para hacer daño.

Llegó al inicio del tercer cuarto el mejor momento de la Canadá de Jordi Fernández. Consiguió frenar a Doncic y ser potente en ataque para, con un parcial de 11-2, poner el 61-52 que se convirtió poco después en el 69-55, una ventaja que en un primer momento se antojó insalvable (+14).

PUBLICIDAD

No para Doncic, que no se rindió. Pareció que el exjugador del Real Madrid podría ser el punto de inflexión con un triple que frenó la sangría y el parcial positivo canadiense, pero la respuesta de RJ Barret con otro triple apagó de nuevo las esperanzas eslovenas.

Anotó de tres Eslovenia de nuevo, pero Gilgeous-Alexander volvió a responder desde la línea de tres. Le salía todo a una Canadá que, eso sí, se fue con una ventaja de nueve puntos. Podía pasar de todo en el último cuarto.

Sin embargo, el partido siguió el guion del último cuarto. Eslovenia intentaba frenar a los canadienses, que acabaron sin Brooks (descalificado), pero le fue imposible. Demasiado potencial el del combinado norteamericano, que a falta de seis minutos mandaba por 15 puntos (92-77).

Fue la continuidad de Canadá, una máquina de matar que no falla cuando tiene la oportunidad, lo que tumbó a una Eslovenia que no supo salir de su atascamiento. Lo sufrió España y lo sufrió Letonia. Doncic no fue suficiente para parar a Shai Gilgeous-Alexander y compañía, cuyo favoritismo no para de aumentar para, como mínimo, estar en la final. Antes, claro, en sus primeras semifinales, está la Serbia de Nikola Jovic.