Carla Cortijo se mantenía inquieta desde la línea.

Sus Cangrejeras de Santurce sostenían el lunes una ligera ventaja en el segundo parcial de visita ante las entonces invictas Ganaderas de Hatillo, pero las locales –con el apoyo de su público– amenazaban con darle la vuelta al marcador.

Cortijo manoteaba. Se levantaba de su silla y caminaba de esquina a esquina. Impartía instrucciones a sus pupilas. Aplaudía.

Si hubiese tenido un uniforme al lado suyo, poco le faltaba para saltar al tabloncillo y ordenar el juego ella misma. Así como hizo durante su exitosa etapa como jugadora en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), la WNBA y la NCAA.

“Créeme, es difícil”, manifestó Cortijo con una sonrisa a El Nuevo Día.

Solo ella, su staff técnico y jugadoras saben lo que se dijo en el camerino al descanso.

Pero cuando las Cangrejeras regresaron a cancha al tercer parcial, no hubo chance. Llegaron a dominar hasta por 17 puntos. Lideradas por la novata Nairimar Vargas, le pasaron por encima a Hatillo.

Con el triunfo (76-62), Cortijo y las Cangrejeras mejoraron su récord a 2-2 en la serie regular, luego de iniciar el torneo con dos derrotas.

“Ahora yo, estando en esta faceta de dirigente, a veces me quiero meter a la cancha porque pues, uno desde la línea ve cositas que las jugadoras no ven. Pero me encanta”, agregó la excanastera de 36 años.

“Ha sido un proceso de aprendizaje, de mucho crecimiento, que me está preparando para mis metas futuras. Estoy contenta de estar de vuelta aquí en el BSNF, y que mejor que con las Cangrejeras”, sostuvo.

El próximo compromiso de Santurce será este viernes, cuando inauguren el Coliseíto Pedrín Zorrilla ante las invictas Atenienses de Manatí (4-0).

Cortijo describe la mejoría de juego de las Cangrejeras como un “proceso”.

“Para tener pocos días de entrenamiento, las muchachas están haciendo un excelente trabajo. Pero como les digo a ellas: esto es juego a juego. Nos quedan bastantes partidos. Cada juego que ganemos es un avance para la meta de clasificar a los playoffs”, destacó.

“Vargas y Jones tuvieron un excelente juego (contra las Ganaderas). Pero también las muchachas que vienen del banco están haciendo su trabajo. Es cuestión de seguir acoplándonos y seguir conociéndonos. Cogerlo día a día”, apuntó.

Carla Cortijo reacciona a una jugada. (Alejandro Granadillo)

Vargas, de 23 años, coincidió con Cortijo y describió cómo es tener a una leyenda del básquetbol puertorriqueño como entrenadora en su primera experiencia profesional.

“Desde pequeña la sigo a ella. Es una leyenda en el baloncesto femenino. En las prácticas nos da mucha energía y confianza. Tú la ves tirando y a veces quisiera que se ponga el uniforme y juegue con nosotras”, señaló entre risas.

“Seguimos creando esa química como equipo”, culminó Vargas.