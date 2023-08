Hatillo – Lideradas por la novata Nairimar Vargas, las Cangrejeras de Santurce vencieron el lunes de visita 76-62 y le quitaron el invicto a las Ganaderas de Hatillo en el Coliseo Francisco “Pancho” Deida Méndez.

Con el triunfo, el conjunto crustáceo mejoró su récord a 2-2, mientras que las locales vieron caer su marca a 2-1.

Vargas, escogida en el tercer turno del Sorteo de Novatas del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), anotó 26 puntos, capturó 10 rebotes, hizo cuatro robos, repartió dos asistencias y propinó un bloqueo.

Le siguió Brianna Jones con 11 tantos y seis rebotes.

“Es un proceso. Aun así, tuvimos pocos días de práctica. Esto es juego a juego. Cada victoria es un proceso”, expresó a El Nuevo Día la entrenadora de las Cangrejeras, Carla Cortijo.

En la derrota, Adrienne Godbold aportó 20 unidades, siete rebotes y cinco asistencias por las Ganaderas.

Dariauna Lewis logró 19 puntos y 13 rebotes.

“Estamos tratando de crear esa química en cancha que nos va a llevar a seguir ganando. Estoy contenta porque Cortijo me da la confianza y mis compañeras me ven caliente y me siguen dando el balón”, sostuvo por su lado Vargas.

El próximo compromiso para las Cangrejeras es el viernes en el Coliseíto Pedrín Zorrilla ante las Atenienses de Manatí.

Santurce dominó los rebotes 56-39 y llegaron a liderar hasta por 17 unidades.

En otros resultados, las Gigantes de Carolina superaron 71-54 a las Montañeras de Morovis.