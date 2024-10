Carlos Arroyo da las razones para el nombramiento de Carlos González y asegura que “contarán” en este ciclo con Tremont Waters y George Conditt IV

Cuentan con Waters y Conditt

“Las convocatorias dependen, también, de la disponibilidad de los jugadores. El hecho de que no se convoquen ahora, no significa que no contaremos con ellos. Incluso, para esta ventana, el pensamiento ahora mismo es no convocar a Waters y Jordan Howard, porque están jugando en China y es un trayecto largo”, sentenció Arroyo.