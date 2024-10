“Es el sueño de todo entrenador”: Carlos González asume con entusiasmo el reto de dirigir la Selección Nacional de baloncesto masculino

“Me acosté como a las 2:00 a.m. Me quedé rezando esa noche y le escribí de vuelta a Yum (Ramos) lo agradecido que estaba. Es una montaña rusa de emociones”, sostuvo.

“Agradecido con mi familia, al viejito mío... Que no está aquí por diferentes situaciones de salud. Tiene 83 años. Pero fue la persona que me llevó de pequeño a la cancha. Sé que esto es de gran orgullo para él. Aunque no esté presente, sé que debe estar crecido y emocionado”.