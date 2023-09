El gerente general de la escuadra nacional masculina de baloncesto y otrora jugador del combinado, Carlos Arroyo, reconoció este martes el esfuerzo y el compromiso de los atletas que representaron a Puerto Rico en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 donde el quinteto pasó a segunda ronda y cerró su participación en el duodécimo lugar.

Arroyo utilizó su cuenta en Instagram (carroyopr) para compartir su mensaje de agradecimiento al grupo y en el que igualmente reconoció que queda trabajo por hacer. La publicación -que en menos de una hora tenía sobre 2,000 corazones- está acompañada de varias imágenes de los miembros del conjunto durante su participación en el torneo realizado en Manila, Filipinas.

“Hoy puedo ver todo más claro; en el momento me ahogaba la decepción por lo cerca que estuvimos. Para llegar algún día a poder ver la mejor versión de nuestro baloncesto no podemos comprometernos con la conformidad. Jamás podemos estar complacidos con solo competir. El nivel mundial nos exige otro nivel de concentración y compromiso. Cuando estas aquí te das cuenta que ante los ojos del mundo ya no solo te representas a ti y a tu familia, sino a una isla que te derrama toda su confianza con la fe de que lo harás por todo lo alto. ¡Ese es nuestro mayor privilegio!”, comenzó su escrito Arroyo, quien vio acción en los Mundiales de Indianápolis 2002, Japón 2006, Turquía 2010 y España 2014.

“Si algo me llevo de este Mundial, es gratitud por la entrega de nuestros muchachos. Algunos pusieron en duda sus raíces, menospreciaron su compromiso y hasta los marginaron. Sin embargo, ellos nunca dudaron en representarnos con el mayor ORGULLO”, agregó el también exenebeísta al reconocer la entrega de los deportistas.

“Todos somos UNO cuando se trata de nuestra bandera. ¡Nada es más importante! Queda mucho trabajo por delante. Todo mi amor y respeto a mi Tierra”, concluyó el directivo.

La Selección Nacional concluyó su participación en la Copa Mundial con marca de tres victorias y dos derrotas y como el tercer mejor equipo de América. Los triunfos fueron ante Sudán del Sur por 101-96 y China por 107-89 en la fase grupos, y ante República Dominicana por 102-97 en el comienzo de la segunda ronda.

Mientras, Serbia superó a Puerto Rico 94-77 en el segundo juego del Grupo B, e Italia hizo lo propio por 73-57 en la segunda ronda. El grupo no logró el boleto directo a las Olimpiadas de París 2024, pero podrá disputar un pase en el Preolímpico del próximo año.