Sentado en una esquina del banco de los Leones de Ponce, el armador Carlos Rivera miraba con una mezcla de tristeza y frustración como su equipo luchaba para poder sacar una victoria en el cuarto partido de la semifinal B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ante los Vaqueros de Bayamón el domingo.

La victoria se les fue de las manos, al igual que la oportunidad de mantenerse con vida en busca de una final, en lo que significó la despedida de Rivera como jugador activo de la liga tras 18 temporadas y cuatro campeonatos.

Luego del partido, que cerró a favor de Bayamón por marcador de 74-63 en un encuentro celebrado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, de Ponce, Rivera reconoció que fue doloroso no poder jugar esa serie ante los Vaqueros, aun sabiendo que podía aportar en grande para el quinteto sureño.

“Me sentía muy bien, como en mis mejores momentos en los playoffs. El deseo estaba ahí, la concentración... Todo estaba ahí para poder terminar mi carrera de la manera correcta y no pasó. Eso es lo que más me duele, que una lesión terminara mi año de esa manera”, declaró Rivera.

PUBLICIDAD

El atleta de 39 años se fracturó un dedo de su pie derecho en la victoria del séptimo juego de cuartos de final contra los Cariduros de Fajardo el 22 de julio. Aunque tenía todo el deseo del mundo de volver a las canchas, no pudo. De hecho, el domingo tenía puesta una bota para protegerle la fractura.

“Yo quería terminar compitiendo con los muchachos, y que si nos eliminaban fuera jugando, tratando de aportar. Este no era el plan. Esa es la espinita que tengo ahora mismo, lo más que me molesta”, agregó el jugador, que en los cuartos de final ante Fajardo aportó 49 puntos para un promedio de 8.2 por juego.

Rivera reiteró que ver los juegos desde el banco “no se sentía bien” particularmente cuando su hijo le preguntaba si creía que podía entrar a cancha y cuando notaba que su equipo estaba corto de personal. A todo esto se unió la lesión de Mike Rosario, quien se lesionó una rodilla en la serie semifinal. Esto provocó que tuvieran que cargar de trabajo a jugadores que no estaban acostumbrados a este tipo presión.

“Tratamos de hacer mucho con poco. En esa parte hay que quitarse el sombrero. Esa es la parte que me llena. Esos muchachos trataron de hacer lo mejor que podían, en una situación a la que por naturaleza no estaban acostumbrados a hacer”.

Aunque sabe que aún siente el deseo de jugar, Rivera apuntó que su decisión de retirarse sigue en pie pues desea dedicarle más tiempo a su familia.

PUBLICIDAD

“Hablé con mi esposa horita cuando hice el comunicado que me pidieron, y le dije que si había algo que me incomoda es que una vez yo entro a cancha, el fuego está ahí todavía, el deseo, y más cuando estaba terminando en el cuadro regular y tratando de ayudar a los compañeros. Pero ya mi mente estaba hecha. No, no voy a volver”, puntualizó el deportista.

El exintegrante de la Selección Nacional pasa a nueva etapa con el equipo al unirse al cuerpo técnico, algo que lo tiene muy entusiasmado y por lo que da gracias a todos los entrenadores que lo prepararon para esto.

“Yo he sido bendecido de tener grandes entrenadores: Flor Meléndez, David Rosario, Manolo Cintrón, Eddie Casiano, Wilhelmus Caanen, Nelson Colón, Paco Olmos... Ahora se trata de pasar ese conocimiento a los jugadores y tratar de aportar en lo que pueda”, estipuló Rivera, quien ve con optimismo el futuro de la franquicia.