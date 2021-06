Los Trail Blazers de Portland han decidido que el asistente de los Clippers de Los Ángeles, Chauncey Billups, sea su nuevo entrenador, pero el trato no se ha cerrado, dijo el viernes una persona familiarizada con la decisión a The Associated Press.

La persona habló bajo condición de anonimato porque la oferta no se había anunciado formalmente. El Athletic informó que Billups había aceptado el trabajo, pero las negociaciones del contrato estaban en curso.

Billups, el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2004 y cinco veces All-Star de la NBA durante una carrera de 17 años, nunca ha sido dirigente. Los Blazers también estaban interesados en el asistente de los Brooklyn Nets, Mike D’Antoni, así como en la asistente de los San Antonio Spurs, Becky Hammon.

El asistente de los Lakers, Jason Kidd, retiró su nombre de la consideración después de que se informó que el escolta de los Blazers, Damian Lillard, lo había respaldado para el puesto.

Billups, de 44 años, fue contratado como asistente del entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, en noviembre pasado.

Los Blazers se separaron de Terry Stotts poco después de que el equipo fuera eliminado por los Denver Nuggets en la primera ronda de los playoffs.

Stotts dirigió a los Blazers durante nueve temporadas, llevándolos a los playoffs en las últimas ocho. Pero Portland no logró avanzar más allá de la primera ronda en cuatro de los últimos cinco años.

Stotts, de 63 años, fue el cuarto entrenador con más antigüedad en la NBA la temporada pasada, solo detrás de Gregg Popovich de San Antonio, Erik Spoelstra de Miami y Rick Carlisle de Dallas. Tuvo marca de 402-318 en sus nueve temporadas regulares en Portland y llevó a los Blazers a las finales de la Conferencia del Oeste en 2019, donde fueron barridos por Golden State.