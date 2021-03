No existe una definición de lo que convierte a alguien en el Jugador Más Valioso de la NBA.

Si es el mejor jugador de la liga, LeBron James debería tener más de cuatro trofeos. Si es el mejor jugador del mejor equipo de temporada regular, entonces Giannis Antetokounmpo ha sido la elección correcta en cada una de las dos últimas temporadas. Últimamente, a menudo ha sido el máximo anotador: Kevin Durant, Stephen Curry, Russell Westbrook y James Harden recientemente ganaron el premio en temporadas con títulos de anotación.

Si es el Jugador Más Valioso para un equipo contendiente a los playoffs, se puede justificar a Chris Paul.

Seamos claros: es casi seguro que Paul no gane el premio este año. Tiene un promedio de 16 puntos y nueve asistencias. Eso no es suficiente para conmover a los votantes. La última vez que alguien con números que no eran llamativos ganó el voto de MVP fue cuando Steve Nash obtuvo sus trofeos consecutivos en 2005 y 2006. Cada MVP desde entonces ha promediado al menos 23.8 puntos, y cuatro han promediado al menos 30 puntos.

La carrera de este año está tan abierta como lo ha sido en años. Y sin un favorito claro, probablemente habrá más debates sobre la parte “más valiosa” del premio.

James parecía el favorito, luego los Lakers perdieron algunos juegos sin Anthony Davis y ahora es probable que James esté fuera por al menos algunas semanas con un esguince de tobillo. Joel Embiid de Filadelfia tomó el puesto no oficial de Jugador Más Valioso pero también se lesionó. Harden ha sido brillante desde que se unió a Brooklyn, lo que significa que está en la mezcla una vez más.

Nikola Jokic, de Denver, podría ganarlo este año. Damian Lillard, de Portland, también podría hacerlo. Sería una tontería descartar a Antetokounmpo en su búsqueda de tres seguidos. James, Embiid y Harden todavía podrían ser los ganadores.

Si un criterio, aunque no suele ser una consideración importante, será “el Jugador Más Valioso para un equipo contendiente”, entonces Paul merece una mirada mayor.

Comencemos con la razón obvia. Los Suns son buenos.

No estaban mal antes de la llegada de Paul. Phoenix hizo algo de ruido al ir 8-0 en la burbuja de reinicios en Walt Disney World el verano pasado en una búsqueda inútil en última instancia para llegar a los playoffs, pero este equipo es mejor que ese grupo: su base veterano es una de las principales razones. ¿Por qué?

“Es un jugador muy inteligente”, dijo el dirigente de Filadelfia, Doc Rivers. “Aún obviamente habilidoso, aún atlético. Si le das a Chris Paul un equipo de muchachos que quieran ganar, y esa es la clave, Chris puede ser duro, pero está en el grupo correcto, quieren seguir, quieren ser liderados, entonces no hay mejor jugador en la NBA para eso”, agregó.

Los Suns tienen marca de 28-13 en lo que va de temporada, segundos en la Conferencia Oeste al ingresar al juego del martes en Miami. Cualquier cosa que no sea un colapso total tendrá a los Suns en los playoffs por primera vez desde 2010 y pondrá fin a la segunda sequía actual más larga de la NBA; solo Sacramento, que no ha estado en un juego de playoffs desde 2006, ha esperado más.

Esto no debería sorprendernos. Los equipos de Paul ganan.

Esta es su decimosexta temporada y la decimocuarta consecutiva en la que el equipo de Paul tiene un récord de victorias cuando juega. No solo ganan, ganan a lo grande: los cinco equipos de Paul en las últimas 14 temporadas (los Hornets, los Clippers, Houston, Oklahoma City y ahora Phoenix) tienen al menos un porcentaje de victorias de .600.

Dicho de otra manera, por cada tres partidos que juega Paul, sus equipos ganan dos de ellos. Eso es bastante bueno.

El domingo, se convirtió en el sexto jugador en alcanzar las 10,000 asistencias, y ya sea hacia el final de esta temporada o principios de la próxima, salvo lesión, tendrá suficientes puntos para ser el primer miembro del club de los 20,000 puntos y 10,000 asistencias. James está a 331 asistencias de unirse a él.

Phoenix consiguió a Paul en un canje con Oklahoma City antes de la temporada, no desalentado por la opción de $44 millones que tiene para la próxima, una que obviamente va a ejercer. Otros equipos se asustaron por eso o no pudieron hacer que funcionara mientras perseguían a otros agentes libres. El gerente general de Phoenix, James Jones, hizo todo lo posible e hizo el movimiento.

“Debería recibir la mayor parte del crédito”, declaró James sobre Jones, su ex compañero de equipo en Miami y Cleveland. “Reunió a ese equipo y luego presionó un botón para llevar a CP3 a Phoenix. Y todos conocemos el currículum de CP3. Cuando CP3 va a un equipo, automáticamente se convierte en un mejor equipo“.

Paul fue segundo en la votación de MVP hace 13 temporadas. Fue tercero en 2012, cuarto en 2013, ha sido sexto o séptimo otras tres veces en su trayectoria. Y nunca ha estado en las Finales de la NBA, una de las pocas casillas vacías en su currículum.

No, tampoco ganará el premio MVP este año. Pero, como mínimo, se ganó un lugar en la conversación.