DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Chris Paul fue enviado a casa por los Clippers de Los Ángeles

La franquicia confirmó que terminaron la relación con el legendario canastero

3 de diciembre de 2025 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta temporada, Chris Paul promedia 2.6 puntos y 3.3 asistencias con tan solo 14.3 minutos por partido. (Nell Redmond)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chris Paul dijo que los Clippers de Los Ángeles lo enviaron a su casa después de su viaje, lo que le da un giro sorprendente a lo que se espera que sea la última temporada de la NBA del veterano base.

Acabo de enterarme de que me enviarán a casa”, publicó Paul en las redes sociales alrededor de las 3 a. m. del miércoles por la mañana, y agregó un emoji de paz.

Los Clippers, que atraviesan momentos difíciles, visitan Atlanta para un partido como visitantes contra los Hawks el miércoles por la noche. Los Ángeles perdió en Miami el lunes por la noche, quedando con un récord de 5-16.

Paul, de 40 años, está jugando su 21.ª temporada en la NBA, y el mes pasado insinuó con firmeza que sería la última.

El 12 veces All-Star y dos veces medallista de oro olímpico ha sido seleccionado cuatro veces para el primer equipo All-NBA y ocupa el segundo lugar en la historia de la NBA con 12,552 asistencias. Fue el primer jugador en anotar al menos 20,000 puntos y registrar al menos 10,000 asistencias.

Se convirtió, posiblemente, en el jugador más destacado en la historia de la franquicia de los Clippers, al liderar al equipo a seis temporadas ganadoras entre 2011 y 2017, incluyendo los dos primeros títulos de la División Pacífico y tres victorias en series de playoffs.

Paul regresó a Los Ángeles como agente libre el pasado julio, reincorporándose a una franquicia donde es muy querido por la afición, a la vez que tiene una remota posibilidad de competir por su primer campeonato junto a Kawhi Leonard y James Harden.

Lawrence Frank, el principal ejecutivo de baloncesto de los Clippers, emitió un comunicado confirmando la salida de Paul a varios medios de comunicación la madrugada del miércoles. Indicó que los Clippers intentarán traspasar a Paul, quien firmó un contrato de $3.6 millones para regresar a Los Ángeles.

“Nos despedimos de Chris y ya no formará parte del equipo”, dijo Frank.

“Trabajaremos con él en el siguiente paso de su carrera. Chris es un legendario jugador de los Clippers con una trayectoria histórica. Quiero dejar algo muy claro: nadie culpa a Chris por nuestro bajo rendimiento. Acepto la responsabilidad por nuestro historial actual. Hay muchas razones por las que hemos tenido dificultades. Estamos agradecidos por el impacto que Chris ha tenido en la franquicia”.

Paul no ha hablado con la prensa desde que insinuó con vehemencia su retiro mientras los Clippers regresaban a su natal Carolina del Norte.

Pero reconoció un video retrospectivo de su carrera que los Clippers proyectaron durante un descanso en el Intuit Dome la semana pasada. El video terminaba con “Felicidades, Point God” en la pantalla.

Realmente no se puede culpar a Paul por los profundos problemas de los Clippers esta temporada porque no ha jugado mucho.

Promedia 2.6 puntos y 3.3 asistencias con tan solo 14.3 minutos por partido, su mínimo histórico, y no jugó en cinco partidos consecutivos a mediados de noviembre.

Paul anotó ocho puntos y dio tres asistencias en 15 minutos contra el Heat en lo que resultó ser su último partido con el equipo, un encuentro en el que Harden y otros titulares fueron prácticamente suplentes, en la última señal de discordia para el equipo del entrenador Tyronn Lue.

Los Clippers llevan una racha de cinco derrotas y están empatados con Sacramento con el segundo peor récord de la Conferencia Oeste antes de los partidos del miércoles. Leonard solo ha podido jugar 10 partidos por lesiones, y ya han perdido al base Bradley Beal por una cirugía de cadera que le puso fin a la temporada.

La racha de 14 temporadas ganadoras consecutivas de los Clippers es la racha activa más larga en la NBA, pero el club del propietario Steve Ballmer aún no ha mostrado signos de contienda esta temporada, y ahora siguen adelante sin un base históricamente talentoso y favorito de la franquicia.

Tags
NBAChris PaulClippers de Los Ángeles
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
