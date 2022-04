Salido de una familia cuyo apellido es sinónimo de baloncesto, y que además de jugadores se han involucrado en el torneo superior en otras capacidades, no era de extrañar que el otrora armador Christian Dalmau tarde o temprano se parara en la línea de mando y agarrara una pizarra como mentor.

Christian, quien jugó por última vez en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) en 2017, cuando se retiró en uniforme de los Vaqueros de Bayamón, arribó este sábado a la isla proveniente de Florida, para asumir la dirección de los Indios de Mayagüez, luego de que el piloto Xavier Aponte renunciara al puesto esta semana tras una errática arrancada en el torneo con balance de 0-7.

Los Indios, que de inmediato reaccionaron y ganaron su primer juego el viernes, 91-89 sobre los Brujos de Guayama, regresan al tabloncillo esta noche para enfrentar a los Capitanes de Arecibo.

Dalmau conversó con El Nuevo Día y dijo que no dirigirá de inmediato a los Indios, sino que espera asistir a Bobby Porrata, quien fue el asistente de Aponte y se apuntó el triunfo del viernes en calidad de dirigente interino.

Al momento, los Indios juegan para 1-7, úlitmos en el Grupo A del BSN.

“La verdad que esta es mi tercera oportunidad que se me da en el BSN”, dijo Dalmau de entrada recordando que ese y ofrecimientos de otros equipos los rechazó por diferentes circunstancias.

Mientras hacía el recuento, Dalmau recordó que en realidad la oferta de los Indios viene a ser la cuarta, pues antes fue considerado también por los Mets de Guaynabo y los Gigantes de Carolina, además de los Atléticos en el pasado.

Christian, un copioso anotador en sus días de jugador y uno de los pocos en la exclusiva lista de canasteros que han sobrepasado la cifra de 10,000 puntos en la historia del BSN junto a su padre Raymond Dalmau, señaló que este era el momento indicado para dirigir.

“Guaynabo me llamó y no pude hacerlo (en 2021) y le dije que más adelante, si para el verano se me daba la oportunidad de coger un equipo desde el principio (de torneo) para prepararlo a mi manera para cogerlo desde cero, lo aceptaba”, comentó Dalmau recordando que fue la primera opción de los Mets cuando salieron de Christopher Thomas en medio de la pasada campaña.

Dalmau, quien tuvo experiencia como coach en la Central Pointe Christian Academy en Kissimmee, Florida, no pudo aceptar las ofertas previas precisamente por su empleo, entre otras razones.

Christian Dalmau no anticipa ningún conflicto de interés con el hecho de que su hermano Ricardo Dalmau, en la foto, sea el presidente de la liga. (VANESSA SERRA DIAZ)

Y al parecer Guaynabo tenía interés de nuevo en su persona para la temporada 2022 antes que Brad Greenberg, quien sustituyó a Thomas en 2021, confirmara que regresaría.

Pero ya los Indios le habían echado el ojo igualmente, antes que anunciaran la contratación de Aponte para este torneo.

“Había tenido con Mayagüez entrevistas y había hablado con Franklin Román (gerente general). Pero en este caso me llamó mi agente, José París, y como yo estaba en la disposición de viajar hoy, pues se dio. Yo sabía que tenía que darme esta oportunidad”, agregó el exjugador del Equipo Nacional.

“Surgieron situaciones y venían cosas como que tocando a mi puerta. En este caso hablé con el apoderado (Cady Acosta) y me explicaron la situación. Sé que cualquiera no se metería con un 0-7″.

De hecho, Dalmau aceptó que no era la manera en que consideraba que iniciaría su carrera como dirigente en el BSN.

“No es la manera que uno quiere hacerlo, pero ahí es que también uno tiene que demostrar de qué está hecho. Es (una navaja) de doble filo. Empezando abajo 0-7 mucha gente le coge miedo. Y al aceptar, en mi caso podía ser un 0-9 porque no conozco el equipo y lo primero que tiene que hacer uno es conocer el equipo y darle identidad. Y yo no lo conozco todavía. Estoy entrando en este momento que no es favorable. Pero si lo voy a hacer, lo voy a hacer y no hay excusa”, agregó refiriéndose a que no dirigirá de inmediato y al menos se daría el juego del sábado para estudiar a su conjunto.

Como jugador, Christian Dalmau dejó una huella en la liga superior. (Juan Luis Martinez)

Aprendizaje de su padre Raymond Dalmau

Dalmau reconoce que del largo historial de su padre Raymond, primero como jugador del BSN y de la Selección, y luego como un dirigente que también fue exitoso, tiene aspectos que sacar para su beneficio.

“La parte de mi papá va más conmigo… nos enseñó a ser bien disciplinados y a ser bien determinados. Y esa es la parte que siempre he llevado. La disciplina es todo. El respeto y trabajar bajo presión. Al ser hijos de él nos exigía más que a cualquier otro jugador”, recordó Christian, cuyo hermano menor Ricardo Dalmau es el actual presidente del BSN.

Christian, por cierto, dijo que no teme un posible conflicto de interés por el hecho de que su hermano esté en una posición de mando y él sea piloto de uno equipo de la liga.

“Nosotros somos muy celosos cada uno con su trabajo. Yo sé que a él no le va a temblar la mano si yo hiciera las cosas mal. Era como cuando jugábamos (en contra)... todo el mundo nos preguntaba, ‘¿pero ustedes son hermanos o enemigos?”, dijo Christian riendo para recordar lo duro que se desempeñaban el uno contra el otro.

Richie, el mayor de los tres hermanos, se desempeña como director atlético de la academia para la que Christian laboró. Richie ya tiene experiencia también como dirigente del BSN, aunque fue breve.

Su primera meta es llegar a los .500

Sobre el momento en que toma las riendas de los Indios, y la victoria que acaban de obtener sin un piloto en propiedad, Dalmau se mostró aliviado.

“Ya me quitaron la presión”, dijo medio en broma. “Ya estamos 1-7. Ya ganamos, olvídate de eso. Ahora es seguir buscando victorias poco a poco, y a ver si podemos jugar pronto para .500. Esa es la meta por ahora”.

Como jugador, Christian militó en el BSN con siete equipos a lo largo de 24 temporadas.