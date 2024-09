Christian Dalmau vivirá una experiencia enebeísta con el Magic de Orlando en el próximo “training camp”

“Yo solo fui allí a hablar con Osborne y jamás pensé que el coach (Mosley) me iba a decir que las puertas del ‘training camp’ estarían abiertas para mí. Nos reunimos y me invitaron al ‘training camp’. El coach me dijo que solo me comunicara con Osborne o con él para dejarles saber los días que iría al ‘training camp’. Tengo que decir que la experiencia fue brutal. Una bendición que jamás esperé”, sostuvo el hijo del legendario canastero Raymond Dalmau.