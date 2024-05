Con Gary Browne fuera indefinidamente, los Mets de Barea ponderan cambios para el fin de temporada

“ Una baja bien grande con Gary. Es algo que no teníamos en los planes. Queríamos a Gary de armador (fijo). Por ahora, no se va a dar. Estamos haciendo ajustes para eso. Sabemos que sin ‘point guard’ en esta liga es bien complicado ”, dijo Barea a El Nuevo Día .

“Está fuera indefinidamente. Están haciendo todo lo posible para saber lo que exactamente tiene. Ahora mismo no puede jugar y no sabemos si lo podrá hacer en esta temporada . Estamos ayudándolo lo más posible. Él quiere jugar, pero más importante es su futuro”, agregó.

“ Hay posibilidades de (traer un) refuerzo de armador si Gary no va a estar . Tenemos muchas decisiones que tomar en las próximas semanas. Sabemos que todos los campeones en la liga son con armadores elites. Si cojo un ‘point guard’ refuerzo me voy bajito. Hay que ver las cosas bien, ganar un juego aquí y allá, y después al final de la temporada a ver qué se hace”, indicó Barea.

“Sabemos que es una temporada difícil. Por eso queríamos un comienzo bueno que nos diera un poco de ‘break’ ahora en momento malos. Todavía estamos haciendo ajustes para cuadrar el equipo y jugar de la forma que queremos. Dirigir sin un ‘point guard’ que me corra el juego, no estaba preparado en eso. Pero es cuestión de aprender”, apuntó Barea.

Nada con Cousins

“Cousins, no estamos cerca. Bien complicado. Si hay posibilidad, nos gustaría tenerlo para el último mes pero por ahora no. No lo veo”, declaró Barea.