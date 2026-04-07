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Con sello dominicano y boricua, Michigan vuelve a ser campeón colegial desde 1989

En un juego áspero, los Wolverines rompieron una sequía de 35 años con aporte de Yaxel Lendeborg, nacido en Puerto Rico

7 de abril de 2026 - 12:32 AM

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Yaxel Lendeborg, nacido en Puerto Rico, celebra sobre el tabloncillo el título. (AJ Mast)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Michigan tuvo que ensuciarse y pelear cada posesión para desenterrar el campeonato nacional colegial el lunes. El equipo acostumbrado a grandes anotaciones encestó apenas dos triples en toda la noche, pero aun así se abrió paso a la fuerza hasta una victoria por 69-63 sobre un tacaño y terco UConn.

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Elliot Cadeau lideró a los Wolverines con 19 puntos, incluido el primer triple del equipo, que llegó después de 7:04 minutos de la segunda mitad. El segundo, obra del novato Trey McKenney, llegó con 1:50 por jugarse y se sintió como una puñalada al darle una ventaja de nueve unidades a los Wolverines.

Como era de esperarse, UConn peleó hasta el final. Solo Ball metió un triple con tablero para recortar la diferencia a cuatro con 37 segundos restantes, pero el equipo falló dos tiros libres y Alex Karaban de UConn (17 puntos), apenas rozó el aro en un triple que habría reducido el déficit a uno con 17 segundos por jugarse.

No fue sino hasta que McKenney encestó dos tiros libres —con lo que Michigan dejó su efectividad desde la línea en 25 de 28 en la noche— que los Wolverines (37-3) pudieron iniciar la celebración por el segundo título del programa, después del conseguido en 1989.

Pero este partido tuvo un aire de la década de 1950.

Michigan tuvo que luchar por absolutamente todo. Los Wolverines fallaron sus primeros 11 intentos de triple, terminaron 2 de 15 desde larga distancia y ganaron pese a las dificultades de su mejor jugador, el boricua de padres dominicanos Yaxel Lendeborg. Afectado por una lesión en la rodilla y el pie que le impedía elevarse, el ‘transfer’ de posgrado procedente de UAB terminó con 13 puntos atinando 4 de 13 de tiros de campo.

A decir verdad, no fue una noche bonita para nadie.

UConn esperaba convertirse en el primer equipo desde la dinastía de UCLA de John Wooden en ganar tres títulos en cuatro temporadas, pero se quedó cortó debido a sus problemas de faltas y terrible tiro.

El equipo del entrenador Dan Hurley atinó apenas el 30.9% de sus tiros de campo y falló sus primeros 11 intentos de triple en la segunda mitad.

Braylon Mullins, el héroe de la victoria sobre Duke que puso a UConn en el Final Four, terminó 4 de 17, aunque metió un par de triples tardíos que mantuvieron el partido al alcance.

El único consuelo fue que los Huskies atascaron las cosas, bajaron el ritmo e hicieron que Michigan los venciera en su juego.

Los Wolverines llegaron como el primer equipo en superar los 90 puntos en cinco palizas consecutivas de un torneo de alto vuelo. No llegaron a 70 en este, pero, en casi todos los sentidos, fue el más bonito de todos — el que les da lo que ni siquiera los equipos más famosos de Michigan, el llamado Fab Five, pudieron conseguir: un título nacional.

Aunque nació en la isla, Lendeborg se crió entre Ohio y Nueva Jersey. Ha expresado su intención de representar internacionalmente a República Dominicana, tierra de sus padres. Actualmente es reserva de los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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BaloncestoNCAAMichiganConnecticut
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