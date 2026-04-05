UCLA arrasa a South Carolina y conquista su primer campeonato femenino de baloncesto de la NCAA

Phoenix - Gabriela Jáquez anotó 21 puntos, Lauren Betts agregó 16 y UCLA arrolló este domingo 79-51 a South Carolina para conquistar su primer campeonato del torneo femenino de baloncesto de la NCAA.

La victoria, por un margen cercano a récord, coronó el recorrido de las Bruins en el March Madness de este año, luego de haber iniciado su camino tras caer ante UConn en el Final Four de la temporada pasada. UCLA dominó a sus rivales durante la campaña, con su única derrota registrada en noviembre, ante Texas en un torneo de Acción de Gracias.

UCLA (37-1) fue liderado por Betts y por su grupo de jugadoras veteranas y estudiantes graduadas, como Jáquez —quien jugó sus cuatro años con las Bruins—. La jugadora también aportó 10 rebotes y cinco asistencias, en presencia de su hermano Jaime, quien milita con el Heat de Miami y viajó para presenciar el triunfo de su alma mater.

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El grupo que armó la dirigente Cori Close, en el que combinó reclutas de escuela superior y jugadoras provenientes del portal de transferencias, cerró sus destacadas trayectorias con un campeonato. El título es el primero de UCLA desde que ganó el campeonato de la AIAW en 1978, el torneo de postemporada del baloncesto femenino antes de que la NCAA asumiera su control en 1982.