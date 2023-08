La Selección Nacional de baloncesto salió de su partido amistoso contra República Dominicana en el Coliseo José Miguel Agrelot con notas positivas en la libreta tras superar a sus rivales vecinos 93-85 ante 14,300 aficionados en la instalación de Hato Rey rumbo a la Copa del Mundo de FIBA 2023.

Hubo poco tiempo para repasar lo acontecido ya que el preseleccionado salió a las 3:00 de la madrugada de este sábado al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para volar hacia Las Vegas, Nevada, donde enfrentará a Estados Unidos en el segundo fogueo de seis que tiene en calendario. Ese juego será en Las Vegas este lunes, 7 de agosto.

El del viernes antes de Dominicana, fue el primer partido de los boricuas luego de ponchar su pase a Filipinas el pasado febrero en las ventanas clasificatorias al certamen mundialista.

Con algunas caras de regreso junto al relevo generacional del programa adulto, aquí algunos puntos positivos a resaltar, y algunos por mejorar, en el encuentro contra los quisqueyanos.

George Conditt IV eleva su juego

El centro George Conditt IV demostró que arribó al seleccionado repleto de la energía que tuvo durante la postemporada del Baloncesto Superior Nacional con los nuevos campeones Gigantes de Carolina, al dejarse sentir en ambos lados de la cancha contra Dominicana.

Finalizó el partido como el líder anotador, con 22 puntos, ocho rebotes, tres bloqueos y dos robos de balón.

El dirigente Nelson Colón resaltó el impacto de Conditt IV, de 22 años, al ver continuar su evolución por un camino brillante.

George Conditt IV lucha un balón suelto debajo del canasto. (Nahira Montcourt)

“Creo que George tuvo un proceso bien grande en los playoffs. El camino lo preparó contra Hassan Whiteside y DeMarcus Cousins. Abusó de nosotros (los Vaqueros de Bayamón en la final). El nivel de juego está bien alto”, elogió Colón.

“Veo a un George más maduro, más consciente del juego. Menos emocional. Como hablamos individualmente, él está involucrado en cosas como crear situaciones de juego, “rolear”, seguir buscando los tiradores abiertos en las esquinas, no forzar nada. Creo que este muchacho va por un camino grande. Todavía tiene mucho que mejorar. Lo vimos más involucrado en el poste. Tiene un IQ de baloncesto natural”, añadió.

Regreso en grande de Piñeiro

El delantero Isaiah Piñeiro retornó al combinado patrio recuperado de una operación en el ligamento cruzado anterior de una rodilla, que lo dejó fuera de las canchas por un año. La interrogante era cómo iba a lucir de vuelta con la camiseta Monoestrellada tras un regreso discreto al tabloncillo en uniforme de los Piratas de Quebradillas en el BSN.

El viernes despejó las dudas al anotar 19 puntos y atrapar nueve rebotes jugando en la posición tres, dándole versatilidad y rapidez en la pintura al plan de Colón.

“Piñeiro está saludable gracias a Dios. Ha podido recuperar su nivel y fuerza. Se siente muy bien física y mentalmente. Probó esta noche que está en ritmo y que está en un buen momento en su carrera para volver a la Selección y ayudarnos en su rol”, indicó Colón.

“Hoy (el viernes) lo vimos jugar en la tres y en la cuatro. Reboteó, puso la bola en el piso, defendió, tuvo buenos ‘looks’ y toques. Es bien positivo para nosotros con su tamaño e inteligencia”, agregó.

Posible cuadro para el Mundial

Tremont Waters, armador de Puerto Rico, aprovecha la cortina montada por su compañero pívot George Conditt para dejar atrás la defensa de Dominicana. (Nahira Montcourt)

El piloto nacional comenzó el partido con Tremont Waters como armador, y con el alero John Holland jugando como escolta. Tuvo a Piñeiro en la tres (alero) y a Chris Ortiz en la cuatro (delantero) con Conditt IV en la cinco (pívot).

Puede ser el cuadro titular de mayor altura que los boricuas pueden presentar de cara al Mundial, el cual concentró su ofensiva en la pintura con ataques al canasto.

“Estamos viendo opciones. El tamaño es muy bueno de las dos a la cuatro. Son agresivos y buenos tiradores. Tremont es el creador del grupo con el dribleo buscando situaciones de juego. Nos gustó. Lo vimos en las prácticas y le dimos la oportunidad. Salieron con mucha energía y fuerza. A pesar de que Holland al principio no encontró tiros abiertos, siguió en su ritmo. En el tercer y cuarto parcial se encontró. Es versátil. Tenemos muchos jugadores híbridos que pueden jugar diferentes posiciones”, analizó Colón.

Mirada a Arnaldo Toro

Toro regresó al equipo grande luego de ganar medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Su actuación en la justa regional le ganó una espacio en la preselección rumbo al Mundial como posible reserva de Conditt IV debajo del poste. Contra Dominicana, Toro jugó 9:05 minutos con tres rebotes, una asistencia y cero puntos.

Arnaldo Toro en acción contra República Dominicana. (Nahira Montcourt)

“Me gusta lo que hace. Es un centro natural que desplaza, hace buenas cortinas, rebotero defensivo y ofensivo. No fuerza nada. Desprendido en la ofensiva. Ha caído bien en el grupo. Creo que está en buen ritmo. Hoy, lo evaluamos. Lo hizo bien. No podemos esperar que sea un jugador superofensivo, sino un obrero del juego que nos va a dar otras cosas. Darle la oportunidad hoy fue positivo para él”, compartió Colón del joven canastero de 25 años.

Por mejorar

Puerto Rico compensó su mala noche detrás del arco con una buena ofensiva en el interior, anotando 64 puntos en la pintura. En triples, finalizó con cinco aciertos en 25 intentos.

Igual, la defensa no fue la mejor en la primera mitad, permitiendo 47 puntos de los dominicanos en 20 minutos.

“Yo aspiro a un poco menos (de 47). Este baloncesto (de FIBA) es más de posesiones. No hay tantas jugadas de transición. No sé cuántas posesiones tuvimos porque no las he visto (la hoja de estadísticas). Pero, en general, bien contento con lo que vimos hoy. Vamos por buen camino. Nos sentimos satisfechos con lo que hicimos”, resaltó Colón.

Puerto Rico abre su participación en el Mundial en Filipinas el 26 de agosto contra Sudán del Sur.