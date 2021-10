Los Brujos de Guayama intentarán esta noche evitar la eliminación cuando visiten a Fajardo y enfrenten a los Cariduros en el cuarto juego de los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Tomás Dones.

Los Cariduros lideran la serie 3-0 y están a una victoria de avanzar a las semifinales.

Guayama, que fue el segundo mejor equipo de la División B detrás de Bayamón y el tercer con mejor marca en el torneo (22-10), no había perdido tres partidos en fila desde el 9 al 14 de agosto cuando cayeron ante los Leones, los Capitanes y los Vaqueros.

Eric Rodríguez, técnico de los Brujos, recuerda que en aquella ocasión los Brujos respondieron con cinco victorias corridas.

“Nos repusimos y aquí tenemos que hacer lo mismo, ir juego a juego”, dijo ayer Rodríguez a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

El jueves en la Roque Nido Stella, Fajardo se impuso 86-82 en la noche que fueron premiados Rodríguez como Dirigente del Año, y el armador Georgie Pacheco como Progreso del Año. Los Cariduros ganaron los primeros dos juegos 81-79 y 100-95, respectivamente.

El mayor problema de los Brujos contra los Cariduros ha sido el juego en la carrera. En partido inicial, Fajardo dominó 24-6 en puntos de transición y lo volvió a hacer en el segundo con 20-5. Guayama hizo los ajustes y pudo amarrar las zapatillas de Fajardo al dejarlos en 10 puntos en el tercer desafío. Sin embargo, estuvieron en desventaja durante el todo desafío hasta colocarse al borde de la eliminación.

“Los puntos en transición y también la falta de ejecución en momentos clave nos ha costado. No he podido tener una ofensiva de racha, igual en la defensa. El juego dicta unas cosas y no ha estado a nuestro favor. Pero, la mentalidad es la misma, ir juego a juego. Este es un equipo que es aguerrido y no somos de quitarnos”, agregó.

Sin Gilberto Clavell por una inflamación en la pantorrilla, los Cariduros han distribuido su ofensiva entre Guillermo Díaz, Víctor Rudd, John Holland, Rigoberto Mendoza y Alex Abreu, todos promediando en doble figura en la serie. Por los Brujos, Chris Ortiz ha cargado al equipo con 20.3 puntos por cotejo.

Santurce en pos del empate

En San Juan, los Cangrejeros de Santurce buscarán empatar nuevamente la serie contra los Capitanes de Arecibo en el cuarto juego a celebrarse en el Coliseo Roberto Clemente. Arecibo gana 2-1 luego de triunfar el jueves 109-90. Santurce evaluará si el veterano armador Filiberto Rivera puede jugar luego de salir lastimado de la espalda en el tercer partido.

PUBLICIDAD

Los Capitanes han sido amos y dueños de la pintura contra Santurce al dominar las tablas 42-29 en el primero juego, 38-22 en el segundo y 52-31 en el tercero.