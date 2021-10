El dirigente de los Vaqueros de Bayamón, Nelson Colón, afirmó el viernes que está disponible para dirigir la Selección Nacional de Baloncesto si fuese convocado por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico.

El nombre de Colón, dos veces Dirigente del Año y tres veces campeón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) fue uno de los primeros que surgió en las conversaciones de los fanáticos y seguidores del baloncesto de Puerto Rico luego de que se anunciará la salida de Eddie Casiano en los pasados días.

“Yo nunca le he dicho que no a la selección nacional. En este momento hay una oportunidad, hay una vacante, y estamos disponibles para cuando así lo quiera la Federación y las personas que toman decisiones en la Federación” dijo Colón en rueda de prensa previa al partido del viernes entre sus Vaqueros y los Piratas de Quebradillas en el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

“Estoy sumamente agradecido del apoyo que he tenido no de los fanáticos Vaqueros y no de los que conocen a Nelson ni de la gerencia de Bayamón, si no del pueblo de Puerto Rico. Yo no esperaba que me apoyaran de la manera en que me han apoyado o que se expresaran de la manera en que lo han hecho. Estoy bien contento y bien orgulloso. He trabajado muy duro durante toda mi carrera y mi vida para llegar a donde estoy en este momento”, agregó Colón, quien ya fue el principal asistente del equipo cuando estuvo el exdirigente Rick Pitino.

A su lado se encontraban el apoderado y el coapoderado de los Vaqueros de Bayamón, Yadier Molina y Melvin Román, respectivamente, quienes manifestaron su apoyo total a la posibilidad de que Colón esté al frente del seleccionado mayor de Puerto Rico.

Molina dijo que el que el nombre de Colón haya sido uno de los mencionados de inmediato como candidato “te deja mucho qué decir sobre Nelson, sobre su trabajo y su trayectoria. Nosotros en la gerencia estamos bien orgullosos de eso y lo vamos a apoyar en todo lo que podamos. Esperamos que la Federación tome la decisión lo antes posible para darle la mano a Nelson”.

Román por su parte, dijo que entiende que “es un proceso. Yo creo que la Federación va a hacer su trabajo y hará un listado de todos los candidatos. Esperemos que entre esos esté Nelson porque ha sido su sueño desde que comenzó a dirigir en ligas juveniles. No tenemos duda de que preparado está”.

“Tras haber trabajado con él estos dos años y viendo como maneja a un equipo, el carácter, cómo los jugadores le juegan fuerte, cómo lo respetan…tiene muchos atributos positivos que sabemos que puede agregar a la selección y esperemos que le den esa oportunidad, aunque sea una entrevista”, manifestó Melvin Román, coapoderado del equipo.

Colón agregó que se enteró de que su nombre sonaba gracias a los medios, y que entiende que las cosas suceden en el momento justo en que tienen que suceder.

“Esto es un proceso que yo no controlo. Es una bendición que las personas crean que yo puedo ayudar en este momento. Si la Federación me llama, las puertas están abiertas para sentarnos a ver qué hay en la mesa, cual es el plan y ver cómo yo puedo ayudar en este proceso”, manifestó.

“En algún momento dije: ‘bueno señor… si esto está en mi camino y quieres que esto pase, ayúdame, dame fuerzas’. Yo me he preparado, he trabajado y he crecido. He madurado. Y me encantan los retos. Vivo de ellos. Así que si esto está disponible y puedo hacerlo, daré el 100% que es lo único que sé hacer”, finalizó Colón.