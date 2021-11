El presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Dalmau, anticipa que la temporada 2022 volverá a correr en la fecha de años anteriores, comenzando entre abril y mayo, y extendiéndose hasta el verano.

Este año, la fecha fue alterada por el impacto de la pandemia de COVID-19, comenzando la acción el pasado 11 de julio y con la postemporada hasta noviembre.

En 2020, el torneo inició a principios de marzo y se detuvo semanas después ante la llega del virus en la isla. La competencia fue reanudada en noviembre en formato de “burbuja” en el hotel Wyndham Grand Río Mar en Río Grande y terminó en diciembre.

Dalmau indicó que el estreno de la temporada 2022 podría ser en abril o mayo.

“No prevemos comenzar en julio, prevemos comenzar antes”, dijo el presidente liguero en entrevista reciente con El Nuevo Día.

“No va a ser en marzo. El tiempo de preparación es corto y no hemos terminado la temporada. Pero sí, es nuestra intención es jugar en verano. Tenemos que armonizar los calendarios (con la Selección Nacional). Tenemos varios torneos internacionales ocurriendo el año que viene. Una de las cosas que vamos a trabajar primero es en el calendario, como este año, pero con mayor ímpetu, maximizarlo con televisión y redes. Recuerda que ya no somos solo Puerto Rico. Tenemos fanáticos a nivel Latinoamérica y apuestas a nivel internacional”, agregó.

La Selección Nacional masculina tiene ventanas clasificatorias al Mundial 2023 del 27 de junio al 5 de julio; y del 22 a 30 de agosto. En septiembre, se celebrará el torneo AmeriCup en Brasil.

Por lo visto, jugar en meses de otoño ha sido efectivo para el BSN debido a la presencia de la fanaticada en los partidos, desde los encuentros inaugurales hasta los playoffs. El aumento en asistencia, en parte, se debe a la inyección en la liga de artistas del género urbano como Bad Bunny con los Cangrejeros de Santurce y Anuel AA con los Capitanes de Arecibo, quienes hasta el miércoles estaban a un a victoria de ganar el campeonato frente a los Mets de Guaynabo.

Vista al interior del coliseo Manuel "Petaca" Iguina del Arecibo durante el quinto juego de la final del BSN. (BSN)

“Soy de los que pienso que la época del año no incide tanto si la gente va a la cancha o no. Tiene que ver más con el espectáculo que uno presente”, declaró Dalmau, quien añadió que el tema aún no ha sido “tema de conversación” en la Junta de Apoderados. “Cuando se acabe la temporada, evaluaremos todo, e identificaremos las diferentes iniciativas que incidieron en el incremento”, abundó.

Una de las quejas entre apoderados sobre jugar en esta época de otoño es los escasez de refuerzos disponibles para el torneo. Dalmau señaló que equipos como Guaynabo, Arecibo, ambos finalistas, y Fajardo encontraron buenos importados para competir.

“Guaynabo no te va a decir eso. Arecibo ha sido consistente con los refuerzos. Creo que han habido muchos equipos con buenos refuerzos. Pudiera ocurrir que uno u otro jugador no esté disponible. Pero, el mercado de jugadores importados es bien amplio. Todo depende. Puede haber de todo. Unos dirán que sí, otros que no”, opinó.

Ricardo Dalmau, presidente del Baloncesto Superior Nacional. (VANESSA SERRA DIAZ)

Posible aumento de equipos

La temporada 2021 vio la llegada de dos franquicias de expansión como los Grises de Humacao y los Cangrejeros de Santurce para un total de 12 participantes. EN 2020, entraron los Mets, finalistas este año.

El Nuevo Día supo que hay interés en el municipio de Manatí de revivir a los Atenienses, luego de un intento fallido de establecer al equipo del apoderado cubano-estadounidense Ernesto Cambo, que eventualmente terminó en Humacao.

Hasta la fecha, Dalmau informó que no tiene sobre la mesa una propuesta para una nueva franquicia de expansión. Sí hay interés de grupos de personas por equipos existentes. Un aumento a 14 franquicias, por ejemplo, debería tener sentido.

“Estaba claro en un momento dado que había que ampliar la matrícula. Hay que ver ahora. De surgir el interés externo, se tiene que evaluar estratégicamente. Uno no puede crecer por crecer. Tienes que ver de que forma puedes crecer y que tu producto se mantenga de calidad. Crecer tiene que estar atado a talento disponible y a otros factores. No estoy diciendo que no, porque se va a evaluar y mirar con detenimiento. Pero, de momento, no tengo sobre la mesa una oferta inicial para una franquicia de expansión”, expresó.

La semana pasada, el saliente apoderado de los Atléticos de San Germán, Pedro Ortiz, confirmó el acuerdo de compraventa del equipo a un grupo de comerciantes sangermeños. La liga no ha hecho oficial el pacto.

“El proceso está corriendo. Ya he hablado con ellos. Tienen que cumplir con una serie de requisitos. Se pide mucha información. No puedo anticipar porque no me he sentado a evaluar. Por lo menos, he visto mucho interés inicial en estos empresarios de San Germán. Uno le explica los retos que van a asumir y los riesgos. Ya lo demás, es ganancia”, abundó Dalmau.

Aumento en asistencia

Aunque no tiene los números en la mano, Dalmau anticipa que el número final de asistencia este año será muy significativo compartido a otros años con todo y la prohibición de menores de 12 años en las canchas por la pandemia. Esto se vio en julio con las 11,000 personas que llegaron al primer partido entre los Capitanes y los Cangrejeros en el Coliseo José Miguel Agrelot. El Juego de Estrellas en el coliseo Manuel “Petaca” Iguina, además, tuvo una asistencia récord.

“Lo que estoy recibiendo es superpositivo de los equipos. En dos de ellos no habían recibido una asistencia así en más de 25 años. Todavía sufrimos la ausencia de niños, pero ha habido mucho apoyo, muchos (partidos) vendidos. Estamos ansiosos de tener a los niños de vuelta pero hemos visto un incremento en los equipos”, finalizó.