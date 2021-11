Noah Linder asiste a los canasteros de los Mets durante el calentamiento del equipo previo a uno de los juegos de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Viste una camiseta de su alma máter, la Universidad de Michigan, y unos pantalones cortos deportivos.

De 24 años y con estudios universitarios en administración deportiva, Noah ha compartido el rol de gerente general junto su padre, el coapoderado Mark Linder, en la firma de importados de impacto que impulsaron a los Mets a clasificar a su primera final en 28 años en apenas su segunda temporada como franquicia de expansión.

Antes de los Linder, Alfredo “Piraña” Morales fue el primer gerente general del equipo, pero salió del equipo meses después ante el impacto de la pandemia del COVID-19, mortal virus que frenó el torneo en marzo 2020.

En la “burbuja” de Río Grande, el dirigente Christopher Thomas asumió el cargo, y trajo al base David Stockton, hijo de la exestrella de la NBA, John Stockton, al delantero de la selección de República Dominicana, Ángel Núñez, y al exenebeísta Terrence Jones para el quinteto quedarse a un partido de avanzar a las finales.

En 2021, Thomas fue despedido ante la mala racha del equipo en el inicio de la competencia (8-11) y los Linder tomaron el control sobre la decisión de los jugadores.

La sustitución de Thomas por el veterano mentor Brad Greenberg; el fichaje de Tony Bishop luego de su salida de Santurce; la adición del pívot Amidah Brimah; y el acierto de Justin Denmont en un momento de pánico ante las lesiones de Stockton y Dwight Buycks, tienen al quinteto a dos victorias del campeonato frente a los Capitanes de Arecibo, aunque están abajo en la misma 3-2, luego de eliminar a los favoritos Vaqueros de Bayamón en las semifinales y a los Leones de Ponce en los cuartos de final.

Además, apostaron al veterano Renaldo Balkman al adquirirlo en un canje con los Atléticos de San Germán y quien ha rendido en los playoffs luego de perderse la mayor parte del torneo por lesión, y consiguieron como préstamo a E.J. Crawford desde los Leones, siendo clave como sexto hombre en el tabloncillo.

“Estudiamos mucho el mercado. Pasamos mucho tiempo en eso. Obviamente, con los importados, es importante seleccionar a los jugadores correctos para tener un equipo sólido porque tenemos buenos jugadores nativos, pero tienes que complementarlo con buenos refuerzos. Así que tomamos mucho tiempo en eso, vemos mucho pietaje para conseguir a los canasteros adecuados que puedan contribuir”, contó Noah Linder a El Nuevo Día.

Mark Linder, coapoderado de los Mets, junto al exjugador de la NBA Metta World Peace, quien visitó el equipo el año pasado; y el alcalde de Guaynabo Angel Pérez.

Los Linder no son ajenos al baloncesto. El tío de Mark, Art Heyman, fue la primer a selección del sorteo de 1963 de la NBA por los Knicks de Nueva York. Tras una destacada carrera colegial con los Blue Devils de Duke, jugó tres temporadas en la NBA y otras tres en la ABA.

“Solo escucho lo que él dice. Tiene un buen ojo para el talento. En par de ocasiones, me impongo en las decisiones, pero Noah ha hecho un gran trabajo”, comentó Mark sobre su hijo.

“Cada vez que sufríamos una lesión en el equipo, llamábamos a un montón de escuchas para intentar seleccionar a la persona correcta. No es solo escoger a un buen jugador. Tiene que ser uno que encaje en el equipo. Hacerlo, especialmente en los playoffs, es difícil”, añadió Mark, quien es coapoderado junto a Marc Grossman.

Historia de los reclutados

Los Linder no asumen todo el crédito por las movidas acertadas este año. El exapoderado de los Gigantes de Carolina y otrora gerente general de la Selección Nacional, Joel Katz, los asiste como asesor.

Ana Cristina Ojeda, vicepresidenta de operaciones del quinteto, alertó a la gerencia sobre Bishop cuando fue dejado en libertad por los Cangrejeros a mediados de la temporada regular.

“Tuvimos un jugador con COVID-19 (Diamond Stone). Así que buscábamos un reemplazo. Bishop fue dejado en libertad por Santurce y Ana Cristina nos llamó para avisarnos. Lo queríamos firmar de inmediato. Era por un corto periodo a ver cómo le iba y, obviamente, ha sido grande para nosotros. Cuando Ángel se fue, fue crucial para nosotros. No solo en la cancha, sino por su fortaleza y su actitud en la cancha es genial”, declaró Noah.

Ana Cristina Ojeda, vicepresidenta de operaciones de los Mets de Guaynabo en el BSN. (David Villafañe Ramos)

Mark agregó que la decisión fue dejar a Núñez en libertad luego de haber pactado en Europa y apostar a Bishop.

“Teníamos el poder de firmar la carta de transferencia de Núñez. Lo dejamos ir. Fue una decisión difícil. Bishop es una fuerza estable, más consistente. Núñez podía ser inconsistente. Con Bishop sabía lo que iba a tener”, dijo.

De 11.2 puntos con los Cangrejeros, Bishop subió su promedio a 19.8 unidades con los Mets durante la fase regular.

En el caso de Brimah, campeón de NCAA con UConn y en la G-League, Mark admitió que tuvieron suerte con su reclutamiento.

“El agente de Núñez es el mismo de Brimah. Así que se estaba llevando a Núñez y le dijimos que nos tenía que dar algo, que no nos podía dejar con las manos vacías. Así que nos recomendó a Brimah, que era bueno y que iba a encajar. Bregamos con el visado y todos los papeles, lo cual hicimos rápido y preciso, y ha sido bueno”, relató Mark.

Sobre Stockton, los Linder conocían de antemano que el destacado base partiría del equipo durante los playoffs. Con lo que no contaron fue con la lesión de su reemplazo, Dwight Buycks, lastimado luego de un juego contra Ponce en los cuartos de final.

“Tuvimos mucha comunicación con David durante la temporada así que sabíamos que se iba a ir. Estuvimos dos o tres semanas buscando al canastero ideal. Fuimos pacientes, no lo apresuramos porque queríamos al jugador correcto para competir. Dwight se aclimató de inmediato pero desafortunadamente se lastimó. Justin fue un poco inesperado. Estuvimos buscando junto a Brad, 12 horas al día, por par de días y Justin estaba disponible. Afortunadamente, ha sido grande para nosotros”, contó Noah.

Denmont fue veneno para los Vaqueros en las semifinales, atinando 23 triples en seis partidos.

“Trabajo duro nos da suerte. Dwight era fantástico pero tuvo la lesión lamentable. Justin vino y ha estado genial y ni siquiera es un armador. Increíble. Hay que darle crédito al equipo. Ha superado la adversidad”, comentó Linder.

Greenberg: el más valioso

Con todos los movimientos de jugadores dando en el clavo, no hay duda de que la mayor movida fue la de traer a Greenberg, de 67 años, a dirigir el quinteto por Thomas. Noah indicó que extécnico de la NBA y NCAA fue recomendado por el joven escucha y estadístico de los Mets, Adam Kaplan, quien trabajó el año pasado con el técnico Rick Pitino en Inoa College.

“Hablamos y nos gustó su experiencia, su madurez y sosiego. Estuvimos fallando en cerrar partidos temprano durante la temporada y creemos que su paciencia nos completó. Estuvimos ganando juegos pero no podíamos cerrarlos. Su estrategia y método para mantener a los jugadores calmados cuando hay rachas y remontadas nos ha ayudado mucho. Una vez tuvimos esa confianza de poder completar los juegos comenzamos a ganar”, dijo Noah.

Con Greenberg detrás de las líneas desde el 1ro de septiembre, Guaynabo jugó para 9-4 y terminó con récord positivo de 17-15, además de dar los palos contra Ponce y Bayamón en la postemporada.

Ante la teoría de que es más complicado para los gerentes generales en el BSN conseguir refuerzos fuera de la época de verano, Noah valida el reclamo de sus pares. En cambio, otoño no limita las posibilidades de conseguir un buen canastero en el mercado.

“Creo que el mercado no es tan fuerte como en el verano. Pero entiendo que hay buenos jugadores en todos lados. Solo tienes que encontrarlos. Hemos sido afortunados de encontrar a canasteros que no solo son buenos, sino también impactan en el camerino sin dar problemas. Eso ha sido gran parte de nuestro éxito. En verano puede haber más, pero siempre hay disponible”, opinó Noah.

Con esta labor apuntada en su resumé, a Noah le gustaría continuar desarrollándose en puestos administrativos en la isla, con la NBA también en su mente.

“Es fantástico. Me queda mucho camino por por aprender y recorrer. Estamos entusiasmados por como ha estado la temporada pero no hemos terminado. Me gusta aquí así que veremos que pasa. Será una decisión difícil (irse)”