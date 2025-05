Dallas gana la lotería del draft de la NBA y podría seleccionar a Cooper Flagg como número uno

Los Mavericks ganaron la lotería del draft de la NBA el lunes por la noche, asegurándose la primera selección del draft del próximo mes —y con ello, la primera oportunidad de seleccionar a Flagg, el novato que llevó a Duke al Final Four en su única temporada universitaria y fue elegido Jugador Nacional del Año por consenso.

Flagg promedió 19.2 puntos, 7.5 rebotes y 4.2 asistencias, y llevó a Duke al Final Four en su única campaña universitaria. Lanzó para un 48% de campo, 39% desde la línea de tres y 84% desde el tiro libre. Además, fue nombrado Jugador Nacional del Año por The Associated Press.