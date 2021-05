El retirado canastero David Cortés siempre tuvo claro que la carrera deportiva no dura para toda la vida, por lo que era necesario prepararse para cuando les dijera adiós a las canchas.

Cumplidas 20 temporadas con los Capitanes de Arecibo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y tras haber vestido el uniforme de la Selección Nacional en cinco ocasiones, Cortes, de 39 años, decidió poner todo su empeño en un negocio de energía renovable que había comenzado años antes.

El cinco veces campeón del BSN recordó en estos días que su compañía tuvo un inicio modesto en 2013, cuando montó un sistema de paneles en su residencia. Esto provocó que comenzara a recibir llamadas de clientes. Para el 2015 fundó junto a Elvin Ayala la compañía Smart Eco Technologies, que le ha servido de soporte económico tras de su retiro como jugador luego de la temporada de 2017.

“Al principio la compañía tuvo unos años difíciles. Pero luego del desastre del huracán María (septiembre de 2017), cuando muchas personas se quedaron sin luz, la empresa comenzó a subir. Este crecimiento nos ha ayudado a continuar trabajando con la energía renovable y ayudar a las familias a aprovechar esa energía que la tenemos disponible y se renueva todos los días”, compartió Cortés, quien en estos días es común verlo trabajando en algún techo junto a otros trabajadores.

En esta faceta, Cortés ya no luce el jersey y ni los pantalones cortos con la insignia de los Capitanes. Sus nuevas responsabilidades lo obligan a vestir mahones y camisa de manga larga para protegerse del sol. Tampoco se pone tenis, sino que calza botas de seguridad. Igualmente, usa un sombrero de ala ancha y gafas. A todo esto le añade una mascarilla para no contagiarse con el coronavirus.

En fin, su aspecto es muy distinto al que exhibía en su época de jugador. Sin embargo, su sonrisa afable sigue siendo la misma.

Con los estudios como norte

Al recordar cómo fue que tuvo la visión de prepararse para su retiro, el contable de profesión compartió que sus progenitores siempre le recalcaron la importancia de los estudios para no depender exclusivamente del deporte. De hecho, ese pensamiento lo llevó a graduarse de Administración de Empresas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Ahora utiliza sus conocimientos, no solo con su empresa de energía renovable sino también para administrar junto a su esposa, la licenciada Mirelys Nieves Delgado, el Laboratorio Clínico Dominguito.

El exjugador (de pie) atesora cuando la gente lo reconoce. (David Villafane/Staff)

“Ese pensamiento de mis padres siempre me acompañó. Me decía: ‘Wow, tengo que estar listo para el momento que llegue mi retiro de las canchas poder tener algo para poder seguir hacia adelante’. La educación de mis padres desde niño, cuando no sabía si iba a jugar en el Baloncesto Superior Nacional o qué iba a ser de mi vida, me motivó a estudiar”, puntualizó.

Contó que su acercamiento a la energía renovable se dio de la mano de su socio, Elvin Ayala. Expuso que una vez se percató de las ventajas que tiene el no depender del sistema eléctrico del país, se entusiasmó más. Asimismo, destacó el impacto positivo que estos sistemas tienen en el medioambiente.

David Cortés comenzó con su compañía en 2013. (David Villafane/Staff)

“Si las personas supieran el impacto que esto tiene en el medioambiente, cambiarían a fuentes de energía renovable. Ahora que se habla del calentamiento global, esta energía ayuda directamente a no seguir contribuyendo con esto y a disminuir los gases de efecto invernadero y la contaminación por dióxido de carbono. Así aportamos con nuestro granito de arena con nuestro Planeta”, estipuló.

Aunque su última temporada como jugador fue en el 2017, el líder máximo de anotaciones de todos los tiempos de los Capitanes disfruta cuando lo gente lo reconoce. De hecho, señaló que ha vivido momentos graciosos cuando algunas personas le dicen que se parece al jugador de Arecibo, pero se resisten a creer que es él.

“Yo me siento muy contento porque hace varios años no estoy en las canchas, y que todavía uno vaya a ciertos lugares y cuando me identifico, las personas me reconozcan. Eso es bien bonito Hay que aprovecharlo y atesorarlo. Uno va a seguir poniéndose viejo y las nuevas generaciones no van a conocer quien es uno. Yo atesoro cada uno de esos momentos y lo veo como una bendición”, apuntó Cortés al reconocer que en ocasiones le hace falta la adrenalina del baloncesto.