De J.J. Redick a Dan Hurley: Lakers dan un giro en la búsqueda de un nuevo dirigente para complacer a LeBron James

La persona habló en condición de anonimato debido a que los Lakers no han hablado públicamente sobre la búsqueda de entrenador. Pero ciertamente han hablado en privado.

El miércoles, The Athletic reportó que Redick era el favorito a pesar de no tener experiencia. El jueves la búsqueda tuvo otro giro cuando ESPN reportó que los Lakers tienen en la mira a Hurley, quien no había sido mencionado antes.