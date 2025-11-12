Opinión
12 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Entrevista
Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

De Tennessee a San Juan: la travesía de Zakai Zeigler hacia la Selección Nacional de Baloncesto

El nieto de puertorriqueños cumplirá su sueño de representar los colores de la isla internacionalmente

12 de noviembre de 2025 - 2:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zakai Zeigler jugó sus cuatro años de elegibilidad con Tennessee. (The Associated Press)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

El armador Zakai Zeigler dio finalmente el paso para unirse a la Selección Nacional.

El lunes, la Federación de Baloncesto local informó reclutamiento del canastero de raíces puertorriqueñas, programado para hacer el debut con la camiseta patria el 28 de noviembre y 1 de diciembre en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, ambas fechas frente a Jamiaca, como parte de la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027 en Catar.

“Llevamos en conversación con él. Siempre había mostrado interés. Hablamos de su disponibilidad. Dijo que estaba disponible. Sometió a FIBA y fue aprobado”, dijo a El Nuevo Día Yum Ramos, presidente federativo.

Zeigler es nieto de puertorriqueños por su lado materno. En su certificado de nacionalidad, sale anotado el pueblo de San Juan.

Las comunicaciones con Zeigler, de 23 años, comenzaron antes del verano pasado.

Fue una decisión de él, libre y voluntaria”, apuntó Ramos.

“Es un gran jugador. Jugó muy bien colegial. Está teniendo una buena temporada en Europa. Carlos Arroyo (gerente general del programa adulto) habló con él en Estados Unidos. Llevamos hablando con él antes del verano. A FIBA se sometieron los papeles hace como cuatro meses. Este caso fue aprobado bastante celeridad”, añadió.

Nativo de Long Island, Nueva York, Zeigler, de 5’9″ pies de estatura, jugó en la primera División de la NCAA con la Universidad de Tennessee por cuatro años. Con los Volunteers, promedió 11.3 puntos, 5.4 asistencias y 2.6 rebotes en 138 partidos.

Actualmente, milita en la liga profesional de Francia con el Nanterre 92. Tiene media de 9.5 unidades y 4.7 asistencias en siete encuentros.

“Queremos verlo, cómo se acopla a la Selección, al estilo de FIBA. El plan es que se incorpore y pueda participar en el ciclo nuevo”, indicó Ramos.

Zeigler se une a los recientes reclutamientos del programa nacional masculino después de París 2024. El año pasado, fue nacionalizado el centro estadounidense de raíces nigerianas Tai Odiase.

Federación de Baloncesto de Puerto Rico Selección Nacional de Baloncesto de Puerto Rico Equipo Nacional de Baloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
Jorge Figueroa LozaArrow Icon
Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
