De Tennessee a San Juan: la travesía de Zakai Zeigler hacia la Selección Nacional de Baloncesto

El armador Zakai Zeigler dio finalmente el paso para unirse a la Selección Nacional.

El lunes, la Federación de Baloncesto local informó reclutamiento del canastero de raíces puertorriqueñas, programado para hacer el debut con la camiseta patria el 28 de noviembre y 1 de diciembre en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, ambas fechas frente a Jamiaca, como parte de la primera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027 en Catar.

“Llevamos en conversación con él. Siempre había mostrado interés. Hablamos de su disponibilidad. Dijo que estaba disponible. Sometió a FIBA y fue aprobado”, dijo a El Nuevo Día Yum Ramos, presidente federativo.

Zeigler es nieto de puertorriqueños por su lado materno. En su certificado de nacionalidad, sale anotado el pueblo de San Juan.

Las comunicaciones con Zeigler, de 23 años, comenzaron antes del verano pasado.

“Fue una decisión de él, libre y voluntaria”, apuntó Ramos.

“Es un gran jugador. Jugó muy bien colegial. Está teniendo una buena temporada en Europa. Carlos Arroyo (gerente general del programa adulto) habló con él en Estados Unidos. Llevamos hablando con él antes del verano. A FIBA se sometieron los papeles hace como cuatro meses. Este caso fue aprobado bastante celeridad”, añadió.

Nativo de Long Island, Nueva York, Zeigler, de 5’9″ pies de estatura, jugó en la primera División de la NCAA con la Universidad de Tennessee por cuatro años. Con los Volunteers, promedió 11.3 puntos, 5.4 asistencias y 2.6 rebotes en 138 partidos.

Actualmente, milita en la liga profesional de Francia con el Nanterre 92. Tiene media de 9.5 unidades y 4.7 asistencias en siete encuentros.

“Queremos verlo, cómo se acopla a la Selección, al estilo de FIBA. El plan es que se incorpore y pueda participar en el ciclo nuevo”, indicó Ramos.