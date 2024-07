“Déjà vu” en el BSN: Indios y Leones vuelven a enfrentarse en un partido de vida o muerte

En esta ocasión, los Leones tienen sobre la mesa el “banquete” de desquite, y solo esperan que en esta ocasión no les caiga mal.

“Nosotros no deberíamos verlo de esa manera. Deberíamos verlo como una oportunidad para poder clasificar. Pero, yo sé que hay mucha gente que lo ve así, en modo de poder vengar lo que pasó el año pasado. Yo no lo veo así. Lo veo como una oportunidad más para lograr lo que la franquicia quiere, que es la clasificación. Con eso en mente tenemos que ir a trabajar mañana”, dijo el exjugador y actual dirigente de los Leones, Carlos Rivera , en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

“Los muchachos estaban pidiendo esa oportunidad, porque sabemos que no estaba en nuestro control. Lo que sí está en nuestro control es lo que podemos hacer ahora. Tuvimos una semana bien buena de entrenamiento, en la que tratamos de asimilar lo que vamos a ver en este juego. Básicamente nos preparamos de antemano adelantándonos al resultado (del partido de los Criollos contra los Indios), y creo que es una oportunidad. Creo que cuando la vida te da oportunidades, hay que aprovecharlas”, añadió Rivera, quien era uno de los asistentes de Morales el año pasado durante la campaña, incluyendo durante la cadena de nueve triunfos en sucesión.

Ponce ya había concluido sus 34 juegos de esta campaña antes del Repechaje Olímpico celebrado en la isla hasta este pasado domingo, durante el cual el BSN recesó su torneo. Entonces, el lunes, Caguas se impuso a Mayagüez , resistiendo un gran avance de los Indios, que llegaron a estar perdiendo por 28 puntos, 65-37, al concluir la primera mitad, y cuyo déficit aumentó en el tercer periodo a 36 puntos, 73-37, con un arranque de 8-0 de los Criollos al inicio de ese segmento. En adelante, el avance de los Indios fue de 53-31, pero no fue suficiente. Y ahora la tribu tendrá que vérselas de nuevo con Ponce, que lo ha dominado en tres ocasiones en 2024.

“Nosotros terminamos la temporada jugando mejor de lo que lo habíamos hecho. Fuimos mejorando poco a poco. No puedo decir que el cambio fue drástico, pero fuimos mejorando poco a poco”, agregó Rivera, reconociendo que la situación fue muy distinta de cuando Ponce hizo su espectacular remontada en la recta final del año pasado.

“Ganar nueve corridos en esta liga es complicado, y más este año. Pero tenemos una oportunidad y tenemos que saber aprovecharla. Lo más importante es no convertir esto en algo individual, sino que es colectivo. Es el mensaje que les he dado a ellos. Y controlar las emociones. Sabemos que es un juego de vida o muerte para los dos equipos, pero tenemos que controlar lo que nosotros podemos, y ese es el lado de nosotros”.

Vital el descanso para Ponce

Los Leones dominaron 3-1 su serie particular de la fase regular contra los Indios, incluyendo el partido que ganaron 93-85 hace dos semanas.

Los Indios no tiran la toalla

Del lado de los Indios, el apoderado Carlos “Cadi” Acosta no ha tirado la toalla a pesar de que Mayagüez viene de perder su último juego el lunes, y en general seis de los últimos siete de la fase regular. Ponce, por su parte, ha ganado cinco de sus últimos siete partidos.

En ese sentido, el apoderado dijo que de cara al crucial juego contra Ponce, el mensaje a los canasteros fue que no se puede jugar con un esfuerzo a medias. Acosta reconoció que la falta de intensidad se ha debido a que el equipo ha caído presa de la frustración. A su entender, eso se vio en la primera mitad del partido contra Caguas el lunes. No obstante, sabe que cuando el equipo juega motivado, ocurre lo que sucedió en la segunda parte, en la que superaron a Caguas, aunque al final se le hizo tarde.

“Si dejamos que la frustración nos quite la intensidad defensiva y nos quite del plan ofensivo que tenemos, pues va a ser una noche difícil. Si nos reagrupamos y volvemos con la energía, mover el balón, juego alegre, juego en conjunto, entiendo que podemos salir victoriosos. Son dos juegos difíciles, claro está, para poder clasificar. Hay que ganarle a Ponce y hay que ganarle a Santurce para entrar en la cuarta posición. No va a ser un trabajo fácil, va a ser un trabajo arduo y difícil, pero todo es posible. La ciudad de Mayagüez todavía cree en nosotros. Tuvimos una gran asistencia en el juego de ayer, y entonces se lo debemos a nuestra ciudad. Ese es el mensaje que hemos llevado”.