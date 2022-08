El exjugador de la NBA Dennis Rodman expresó el sábado que planea visitar Rusia para buscar la liberación de Brittney Griner, la estrella de la WNBA que fue sentenciada a nueve años de prisión por cargos de drogas a principios de este mes, reseñó NBC News.

“Obtuve permiso para ir a Rusia para ayudar a esa chica”, comentó Rodman a NBC News en un restaurante en de Wahington D. C.

“Estoy tratando de ir esta semana”, aseguró al medio.

Si Rodman va a Rusia, no será la primera vez que lleve a cabo una acción diplomática informal con un líder internacional con tensas relaciones con Estados Unidos.

El exjugador de baloncesto ha cultivado una relación con el líder norcoreano Kim Jong-un durante la última década, realizando múltiples visitas a Corea del Norte. Además, catalogó al presidente ruso, Vladimir Putin, como una persona “genial” después de un viaje a Moscú en el 2014. En 2018, apareció al margen de la reunión del expresidente Donald Trump con Kim en Singapur. Y se ha acreditado a sí mismo por ayudar a asegurar la liberación del estadounidense Kenneth Bae de Corea del Norte.

PUBLICIDAD

Estados Unidos ha impuesto severas sanciones a Rusia en respuesta a su invasión de Ucrania.

El encarcelamiento de Griner ha creado una tensión adicional entre los dos países y una vía potencial para la diplomacia. Bill Richardson, exembajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas que ha estado involucrado en negociaciones de rehenes en el pasado, dijo a The Associated Press este mes que era optimista sobre las posibilidades de un intercambio de prisioneros que traería a Griner y a otro estadounidense, Paul Whelan, de regreso los Estados Unidos.

El exbaloncelista no necesita un permiso especial de Estados Unidos para ingresar a Rusia, solo una visa de Moscú, pero el Departamento de Estado emitió un aviso de viaje que aconseja encarecidamente a los ciudadanos estadounidenses a no visitar el país. “No viaje a Rusia”, cita el comunicado, añadiendo un sinnúmero de razones, incluida la “invasión no provocada e injustificada de Ucrania”, el posible “acoso contra ciudadanos estadounidenses por parte de funcionarios de seguridad del gobierno ruso” y la posibilidad de “detención injusta”.

NBC News se comunicó con los funcionarios de seguridad nacional de la Casa Blanca para comentar sobre los planes de Rodman de viajar a Rusia para participar en el caso Griner.

Aunque Rodman tiene una relación mucho más establecida con Kim, expresó un grado de confianza con el presidente de Rusia.

“Conozco a Putin demasiado bien”, puntualizó.