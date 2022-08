Los canasteros del Baloncesto Superior Nacional (BSN) no se dormirán en los laureles y desde mañana, jueves, se sentarán a la mesa con los principales directivos del organismo para continuar con su reclamo en referencia a la eliminación de la cláusula de ‘jugador franquicia’.

Así lo informó el presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto, Ricardo Carrillo, quien estará acompañado del armador de los Vaqueros de Bayamón, Ángel Rodríguez, en la reunión que sostendrán con el presidente de la liga, Ricardo Dalmau, y el director de torneo, José Solá.

“Vamos a dialogar sobre algunos puntos neurálgicos en cuanto a la cláusula de reserva. Angelito es parte del movimiento de jugadores que quieren cambios en diferentes aspectos del reglamento”, dijo Carrillo a El Nuevo Día.

Los jugadores le enviaron un mensaje a la liga y a los apoderados durante el pasado Juego de Estrellas en Quebradillas, cuando vistieron camisetas negras con el mensaje: ‘Queremos Libertad’ en referencia a la cláusula de ‘jugador franquicia’. Este movimiento fue impulsado por Rodríguez.

Esta cláusula establece que un canastero –que sea elegible a la agencia libre- puede ser reservado por el equipo si promedió 20 minutos por juego en la temporada anterior. La protesta de los jugadores surgió por el caso de Alex Franklin, quien fue reservado por quinta vez consecutiva bajo esta clásula por los Brujos de Guayama.

Carrillo dijo que un jugador puede estar atado a una franquicia por siete temporadas sin derecho a la agencia libre.

“Una vez, el jugador es seleccionado en el sorteo de nuevo ingreso, le pertenece a ese equipo en los primeros cinco años. Y si después de esos cinco años, es reservado por dos temporadas más como ‘jugador franquicia’ ya hablamos de siete temporadas sin ir a la agencia libre. Es mucho tiempo como reserva de un equipo. Estamos claros que queremos la eliminación de esta cláusula”, sostuvo Carrillo.

Carrillo recordó que no es la primera vez que la Asociación presenta esta medida ante los apoderados. La misma no fue aprobada en 2021 ni en 2022. La primera vez, la votación fue de 12-1, y en la segunda de 11-2. “Santurce fue el único equipo que votó a favor de nuestra medida en 2022″.

Esta vez a diferencia de los años anteriores, los jugadores lucen estar dispuestos a llegar a las últimas consecuencias con tal de conseguir la eliminación de esta cláusula. La medida, según Carrillo, llegará en algún momento de la temporada muerta a la junta de directores para ser discutida otra vez.

“Los apoderados tendrán que sopesar lo que quieren hacer”, dijo Carrillo al indicar que una lucha entre la Asociación y los tenedores de franquicia podría afectar la estabilidad del organismo, cuando la liga atraviesa uno de los mejores momentos en los últimos años.

Elección de nuevo presidente de la Asociación

De otra parte, Carrillo confirmó que su término como presidente de la Asociación concluyó con el fin de la campaña y señaló que permanecería en la dirección, siempre y cuando los jugadores así lo deseen.

El excoapoderado de Santurce dijo que si los jugadores desean a otra figura, él dejaría el camino libre. “Lo que está claro es que no voy a competir con nadie”.

Carrillo dijo que no tiene conocimiento si hay alguna persona interesada en la presidencia del gremio. Dijo que Rodríguez no le ha manifestado si tiene algún interés de aspirar a la silla presidencial. “Directamente, no me ha dicho nada”, dijo Carrillo.