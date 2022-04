Los dedos de una mano sobran para contar la cantidad de figuras puertorriqueñas que han llegado a la dirección técnica de algún programa de baloncesto de División I de la NCAA.

Eran dos y ahora se suma un tercero en la historia.

Se trata del exjugador del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Donald Copeland, quien esta semana fue nombrado dirigente de Wagner College. Hijo de la puertorriqueña Dora Serra, el egresado de la Universidad de Seton Hall se une a Chuck Martin y Orlando Antigua como los únicos puertorriqueños en ser nombrados como dirigentes en la División I de la NCAA.

“Los conozco a ambos y es un honor poder representar a la isla en la NCAA”, compartió Copeland con El Nuevo Día.

“Son grandes nombres en el baloncesto colegial y siento la responsabilidad de representar bien a la isla. Es un orgullo para mi familia. Puerto Rico ha sido algo grande para mí”, prosiguió Copeland al agregar que su progenitora reside en Aguadilla.

Martin, quien nació en San Juan y también jugó en el BSN, hizo historia al convertirse en el primer boricua en ser entrenador a este nivel con la Universidad de St. Marist, del 2008 al 2012. Anteriormente fue asistente de John Calipari en Memphis. Tras salir de St. Marist estuvo de asistente en Indiana y en South Carolina, y, recientemente, fue nombrado asistente del prestigioso programa de Oregon.

Antigua, hijo de una puertorriqueña y de padre dominicano, estuvo al mando de South Florida del 2014 al 2017, y actualmente es asistente de Calipari en Kentucky. Antigua, igualmente, fue jugador en el BSN.

Otro asistente de ascendencia puertorriqueña en el baloncesto de la NCAA es el exarmador Joey Rodríguez con Florida International (FIU).

Donald Copeland, con el balón, totalizó siete temporadas como jugador en el BSN. (JOSE L. CRUZ CANDELARIA)

Copeland, de 37 años, militó cuatro temporadas con los Pirates de Seton Hall y luego hizo su debut en el BSN con los Gigantes de Carolina en 2007. Su última participación fue con los Leones de Ponce en 2015, cuando conquistaron el campeonato.

Totalizó 156 partidos en siete campañas con promedios de 7.3 puntos y 2.9 asistencias. Igualmente vistió los uniformes de Arecibo, San Germán, Bayamón y Quebradillas.

Tras su retiro como jugador, Copeland inició su etapa como asistente con el mismo programa de Wagner en 2015. Allí estuvo seis campañas hasta que el pasado año dio el salto al staff técnico de Seton Hall. Y ahora al abrirse la vacante de entrenador en Wagner, fue reclutado para estrenarse como dirigente.

“Estoy entusiasmado con esta oportunidad. No hay muchas oportunidades como estas en la nación. Siempre he tenido una fuerte relación con el programa y las personas a mi alrededor no se sorprendieron con mi nombramiento”, dijo Copeland.

“Es una comunidad que conozco, al igual que a los jugadores. Así que es una buena oportunidad para mí”.

Entre los jugadores de Wagner, figura el armador boricua Javier Ezquerra, quien viene de una limitada participación en su primer año al promediar 11.3 minutos en 26 juegos. Tuvo medias de 1.6 puntos y .12 asistencias.

Ezquerra no es un rostro desconocido para Copeland.

“Antes de irme lo recluté para la universidad. Hablo con él. Mantuve comunicación con él y con los demás jugadores. Me gusta su juego. Es inteligente. Es un buen armador”, dijo Copeland.

A su vez, Copeland dijo que la experiencia en el BSN le ha servido en su formación como entrenador.

“Mi tiempo en Puerto Rico fue muy especial. Es una liga muy competitiva y física. Allí tuve una de las mejores experiencias en mi vida y, definitivamente, me ayudó mucho en mi crecimiento. Aprendí mucho”, dijo Copeland al destacar que múltiples figuras boricuas lo felicitaron en pasados días al trascender su nombramiento en Wagner.