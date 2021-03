Si algo ha aprendido Eddie Casiano en su paso por diferentes posiciones en el baloncesto de Puerto Rico es a siempre esperar lo inesperado. Cosas tales como la que vivió la semana pasada cuando en lugar de poder celebrar la clasificación del Equipo Nacional de Baloncesto al torneo AmeriCup 2022 tuvo que lidiar con una tormenta a raíz de la petición que hiciera el canastero José Juan Barea de que la Federación de Baloncesto debería cambiarle del puesto que ocupa como dirigente nacional.

Por eso al técnico nacional, quien una vez fue el mejor jugador del Baloncesto Superior Nacional, las expresiones que hizo Barea en el programa One On One en YouTube no son unas que lo lleven a sumirse en una guerra ante el capitán de la Selección Nacional. En su lugar asegura que no guarda nada de rencor contra al base mayagüezano, con quien fue a la guerra el mes pasado para lograr clasificación de Puerto Rico al torneo AmeriCup 2022, a quien tratará a guiar este verano a su primera justa olímpica cuando Puerto Rico juegue en el Repechaje Olímpico en Serbia en busca de un pase a las Olimpiadas Tokio 2020.

“Es que los dos somos competidores Alpha. Líderes”, asegura Casiano al indicar que entiende la frustración que haya podido tener Barea y que le llevó a hacer las declaraciones que hizo. “Por ser ambos así es que pudimos salir juntos a jugar y lo dimos todo en la cancha. Por eso nos chocamos las manos en la cancha. Y fue un momento auténtico. Porque somos dos competidores. Dos profesionales”.

Obviamente, antes de salir a jugar Casiano ya sabía lo que Barea había dicho. Él mismo le pidió al canastero que le dijera lo que declaró en la entrevista y que según una publicidad para el programa eran unas declaraciones fuertes.

Así conoció que Barea considera que él debe salir del Equipo Nacional porque a su juicio, el programa nacional no ha tenido resultados bajo su dirección desde el 2016 al presente. No obstante, la realidad es que con Casiano la selección sí ha tenido buenos resultados, como lo son haber ganado medalla de oro en el torneo Centrobasket 2016, medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, una plata bajo la dirección de Omar González en los Juegos Panamericanos Lima 2019. También son logros las clasificaciones de Puerto Rico a la Copa del Mundo China 2019 y al AmeriCup 2022, además del primer pase desde el Mundial Indianápolis 2002 a la segunda ronda de una Copa del Mundo en China. Esos logros incluso llevaron al presidente de la Federación de Baloncesto, Yum Ramos, a confirmar a Casiano en el puesto.

Pero Casiano asegura que aunque puede entender la frustración de Barea, su planteamiento estuvo errado. Incluso considera que el jugador tal vez lo que hizo fue hacer eco a quejas de jugadores que tal vez ya no están en el programa o incluso de algunos que no les gusta que su trabajo es fuerte y riguroso en las prácticas.

“Hay que entender lo que ha pasado antes para entender lo que está pasando ahora. Este es un grupo que desde el 2010 al 2016, año en el que yo entré, ha tenido cinco coaches distintos con cinco filosofías distintas. Ha tenido presidente (federativo) y gerente general distinto en cada uno de esos años. Es normal que los jugadores tengan alguna capa de defensa cuando las cosas no le salen bien”, dijo Casiano. “Eso es normal. Es un grupo que no ha tenido el mejor de los éxitos. No es el grupo talentoso del pasado que tenía a Jerome (Mincy), Ramón (Rivas), Piculín (Ortiz) en el inside... Daniel Santiago. Cambió todo porque no somos una potencia. Y entonces cuando las cosas no suceden los jugadores buscan diferentes formas de mecanismos para echar la culpa al por qué no. Y la verdadera culpa es que no tenemos el talento mundialista. Pero sí tenemos muy buenos jugadores y guerreros que van a competir”.

Casiano si asegura que lamenta mucho que Barea haya llegado tirando de la baqueta, y sobre todo sin sentarse a hablar con él de sus inquietudes.

Eddie Casiano dijo que quisiera poder regalarle a José Juan Barea una clasificación olímpica, pese al reclamo que este hizo para que lo remuevan de su puesto. Un torneo olímpico es el único foro internacional en el que Barea aún no ha jugado.

“Cuando él habla esto lleva dos años fuera de la Selección Nacional. Y cuando entra, entra con información a lo mejor de uno u otro jugador que ya no está en el programa. Entonces es lo único que me molesto un poquito. Y lo entiendo porque yo fui jugador. Pero hubiera sido mejor que se sentara y hablara conmigo antes de disparar. Pero con eso yo tengo que bregar”.

Casiano abundó que tal vez Barea se hizo eco de jugadores que no están contentos porque les exige dos turnos de prácticas diarias, porque no está de acuerdo con excusar canasteros a las prácticas por razones no meritorias, o sobre todo porque en las prácticas se están haciendo ensayos que demanda sacrificar el cuerpo con tal de prepararse bien para los juegos.

“Tengo que entrar con una disciplina y una filosofía de cambiar. Ya no podemos practicar una vez. Ya no podemos dar ventaja como antes dábamos porque estábamos bien duro en el inside y podíamos competir de tú a tú con el mundo entero. Ya no. Ahora tengo que practicar una o dos semanas para competir con Bahamas. Para competir contra cualquier equipo”, agrega.

Analizando todo casi dos semanas después, Casiano cree que al fin de cuentas, la expresión de Barea era parte de un plan maestro del cual no abundó. Dijo que el ataque contra su posición lo esperaba desde que el Equipo Nacional tuvo sus partidos del clasificatorio al AmeriCup en noviembre pasado, en donde escaparon con una victoria sobre Bahamas y cayeron ante México en una ventana FIBA en la que por conflictos con la ‘burbuja’ del BSN no se pudieron organizar a tiempo y ni entrenar como equipo antes de salir a jugar.

“Era un plan maestro, punto. Ja. Un plan maestro”, destaca Casiano, aprovechando para contar que un coach rival a nivel internacional una vez le habló con franqueza sobre cuál es el gran problema del baloncesto boricua y lo que lo detiene en cancha: la autodestrucción.

“A mí un coach medallero en el mundial me lo dijo en un ascensor después de haber hablado de un buen rato de básquet. Me dijo, ‘Eddie quieres que ya te sea honesto a ti sobre Puerto Rico’. Le dije: ‘Sí, háblame’. Y me dijo: ‘El problema de Puerto Rico, de ustedes, es que ustedes se autodestruyen entre ustedes mismos. Y ustedes tienen las mejores herramientas que puede tener cualquier país del mundo. Tienen a Estados Unidos al lado. Y un programa de categorías menores que siempre compite entre los mejores del mundo. Pero el problema es que nosotros no nos preocupamos por ustedes porque ustedes se autodestuyen ustedes mismos. Y crean malos hábitos desde pequeños en las prácticas y malos hábitos en los juegos. Y cuando tu lo sacas de ese entorno de que tienen que hacerlo de la manera bien, ustedes mismo se autodestruyen’”.

Casiano al fin de cuentas, ve en ese plan maestro, un ejemplo vivo de eso.

“Nosotros mismos nos destruimos, en vez de unirnos para competir con otro país”, precisó Casiano.

Acto seguido agregó: “Entiendo la frustración de un jugador caballo que le ha costado para cualificar a unas Olimpiadas. Le ha costado en FIBA. Y lo sé y lo entiendo. Yo fui jugador”.

Al fin de cuentas, Casiano dice que su gran respuesta al golpe recibido por Barea será hacer todo lo posible y a su alcance como dirigente para llevarlo a Serbia a competir por su soñada clasificación olímpica.

“Esa sería la meta... es lo que quiero. Si tuviese esa oportunidad de decirle, ‘Toma. Ya yo he ido dos veces. Pasé por esa experiencia. Estuvimos a punto de meternos en los últimos cuatro en unas Olimpiadas. Yo sí se llegar. Y estamos corto de talento pero sí sé, que si trabajamos, podemos darnos la oportunidad de hacerlo lo mejor posible”.