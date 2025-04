En medio de una racha de cinco derrotas, Eddie Casiano ha recibido súplicas de la afición de San Germán para cambiar a los importados del equipo.

El dirigente y gerente general de los Atléticos dijo que -económicamente- tiene las manos atadas para traer refuerzos de mayor calidad a “la cuna”.

Tras perder su quinto partido en línea el viernes en el Coliseo Roberto Clemente contra los Cangrejeros de Santurce, Casiano admitió que sus importados no han dado la talla para ayudar al talento joven en la escuadra.

San Germán juega para 1-6, quinto en la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Buscando jugadores de nivel en esta era nueva, nosotros no podemos pagar $100,000 a ningún jugador. Eso es irreal en el mercado de nosotros”, comentó Casiano luego del revés.

“Sé que muchos de los fanáticos han criticado a los apoderados de nosotros, pero aquí nadie va a botar $100,000 mensuales en un jugador. Estamos hablando de $25,000 semanales. Esto no es la NBA. No somos eso. Tenemos que ir con lo que podemos, con una cancha de 5,000 butacas (Coliseo Arquelio Torres). Irreal poder traer refuerzos de esa índole de otros equipos. La mayoría de los tipos con que he hablado quieren cobrar $60,000, $70,000 al mes. Sé que le dicen maceta a mi apoderado (José ”Cheo" Rivera), pero que alguien venga y le pague los $100,000. No es excusa, pero esto es un proceso nuevo. Hemos pagado el precio porque no hemos podido conectar con los refuerzos. Estamos tratando de sobrevivir con lo que tenemos”, agregó.

El BSN eliminó el tope salarial de los importados el pasado 4 de marzo de 2024, aumentando el máximo salarial colectivo de $450,000 a $900,000, hasta un máximo con penalidades de $1,400,000. En el pasado, un refuerzo podía ganar un máximo de $5,000 semanales. Para este torneo, se aprobó un tercer refuerzo.

Los Atléticos agregaron recientemente a Joseph Young en sustitución de Davon Jefferson. El armador anotó 28 puntos en la derrota contra Santurce.

San Germán permanece con Sam Mennenga, líder anotador del equipo con 16.5 unidades por cotejo. En espera de su llegada, la franquicia del “Monstruo Anaranjado” inició la temporada con Will Barton, con media de 8.0 puntos en tres apariciones.

El otro importado es el delantero Darius Days, quien solo promedia 9.7 tantos.

“Creo que el trabajo de Mennega es espectacular. El trabajo del armador nuevo también. Falta que Days pueda despertar, pero estamos buscando alternativas”, indicó Casiano.

El conjunto de la Ciudad de las Lomas posee los derechos del delantero Rondae Hollis-Jefferson, canastero que los ayudó a alcanzar la final en 2022, más los del alero australiano Mitch Creek.

No hay fechas definidas para la integración de ambos.

Hollis-Jefferson militó el año pasado con los Mets de Guaynabo en un canje de derechos por Creek. En aquel momento, Casiano expresó que el canastero pedía $22,000 mensuales, suma que el equipo no podía cubrir. Recibieron los derechos de vuelta en 2025.

“Hollis-Jefferson se lastimó en la última jugada del juego de la final (en Filipinas). Tiene una contusión. Está descansando. No podemos esperar por él. Quisiéramos tenerlo, pero no podemos. Creek está en Turquía. Está jugando en segunda división, pero su mentalidad es más abierta. No es una seguridad completa (que vaya a venir)”, informó.

El núcleo nativo de los Atléticos es encabezado por el base veterano Tjader Fernández. Hay jugadores más jóvenes en Eric Ayala, Anthony Gordon, Kyle Rose, André Curbelo y E.J. Crawford.

El centro experimentado Jorge Bryan Díaz no ha visto acción por una cortadura en una rodilla. Espera debutar la semana entrante.

“Es un grupo totalmente nuevo. Estoy haciendo química. Hay jugadores que no están acostumbrados a estar en este ambiente. Chamacos jóvenes. Estamos tratando de aglutinar al grupo y ver cómo podemos ganar a la misma vez”, dijo el exjugador.

“Pero este es el proceso que tenía que haber pasado en 2022. Traje jugadores que habían ganado como Luis ”Pelacoco” Hernández, Jorge, Josué Erazo y José Rodríguez, que ya estaba maduro. Es distinto al romper el equipo completo, pues tienes que pasar por un proceso y ha sido difícil porque estamos perdiendo juegos. Pero la actitud y la energía se están viendo, están tratando todos los días”, señaló Casiano.

El mentor debutó como mentor en la franquicia donde se hizo estrella en el BSN en 2022, alcanzando la final. Cayeron contra los Vaqueros de Bayamón.

Al año siguiente, los Atléticos retornaron a semifinales, pero fueron eliminados nuevamente por los Vaqueros.

En 2024, el equipo no llegó a la postemporada.

“No hay una varita mágica. Eso no existe. No se puede brincar el proceso. Nadie esperaba lo que hicimos (en 2022). La pegamos con dos refuerzos espectaculares (Hollis-Jefferson y Nate Mason). Ahora mismo, es un proyecto nuevo. Hay que tener paciencia”, sostuvo Casiano.

“Tenemos un buen equipo, sí. Pero mira cómo la liga ha cambiado desde 2022 hasta ahora. Antes no veías refuerzos de $100,000, $150,000 mensuales. Estás compitiendo contra poderes que nos complican a nosotros. Tenemos que ser realistas. No estamos a ese nivel y tampoco vamos a botar dinero porque si lo hacemos, la franquicia de San Germán dura un año más y se va en receso. Si tuvieramos una cancha de 12,000 personas, creo que puedes tomarte el riesgo. Preferimos mantener la franquicia”, recalcó Casiano.

Los Atléticos regresan a cancha el domingo cuando reciban a los Vaqueros, líderes de la Conferencia A con 7-2 y quienes presentan refuerzos de primer nivel como Danilo Gallinari, Chris Duarte y JaVale McGee.

“Soy un guerrero. Cuando pierdes, al primero que quieren chavar es al dirigente. He demostrado que puedo hacer el trabajo y el grupo lo estamos haciendo nuevo. Son cosas que pasan”, indicó.

“Tenemos que aguantar y trabajar. Puedes ver la diferencia de gente que remueve dirigentes y siguen perdiendo. No es culpa del coach. Estamos en una era distinta. No estoy poniendo ninguna excusa. No podemos brincar el proceso. Lo que pasó en 2022 es totalmente distinto”, repitió.