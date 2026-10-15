El BSN archiva caso contra José Manuel Baeza y descarta sanciones

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) archivó el jueves el caso de violencia de género contra el apoderado de los Capitanes de Arecibo, José Manuel Baeza, luego de que un tribunal determinara no causa para juicio contra el empresario.

El juez Obdulio Meléndez Torra, del Tribunal de San Juan, determinó el miércoles, durante la vista preliminar, no causa para juicio contra Baeza, quien enfrentaba dos cargos relacionados con un presunto incidente de violencia de género ocurrido a finales de septiembre.

Tras la determinación judicial, la liga anunció que desactivó el Protocolo para el Manejo de Casos y Denuncias sobre Violencia Doméstica y de Género, por lo que el apoderado no enfrentará sanciones disciplinarias.

“El Comité fundamentó su recomendación en la determinación de no causa emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el pasado 12 de octubre, y en que su expediente no contiene información que justifique la imposición de medidas disciplinarias. En consecuencia, el BSN no impondrá sanción ni medida cautelar alguna contra el señor Baeza”, informó la liga mediante un comunicado publicado en su portal cibernético.

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“El BSN agradece la cooperación de las partes durante el proceso y reitera su compromiso con el debido proceso de ley, la presunción de inocencia y la atención responsable e imparcial de toda alegación de violencia doméstica y de género”, añadió el organismo.

Baeza se había apartado de las operaciones de los Capitanes mientras se desarrollaba el proceso judicial, aunque no fue suspendido por la liga. Durante su ausencia, el gerente general Gabriel Miranda quedó a cargo de las operaciones del quinteto.

La Fiscalía de San Juan radicó cargos contra José Manuel Baeza Visalden por maltrato (Art. 3.1) y maltrato agravado (Art. 3.2), al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención de la Violencia Doméstica. (Suministrada)

El jueves, Baeza reapareció públicamente durante una conferencia de prensa celebrada en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, donde los Capitanes oficializaron el regreso del veterano armador Walter Hodge Jr.

El empresario, de 34 años y al frente de la franquicia arecibeña desde 2023, enfrentaba cargos por maltrato (Artículo 3.1) y maltrato agravado (Artículo 3.2), al amparo de la Ley 54, por hechos presuntamente ocurridos el 22 de septiembre.

En la etapa inicial del proceso, la jueza Rocío Alonzo encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000, que Baeza prestó para permanecer en libertad bajo supervisión electrónica.

El protocolo del BSN, aprobado en 2020, se ha activado en dos ocasiones durante este año.

Precisamente, Hodge Jr. protagonizó el otro caso, cuando fue apartado de los Cangrejeros de Santurce y suspendido sumariamente por la liga tras enfrentar un proceso judicial relacionado con la Ley 54.