Oficial: Walter Hodge regresa a los Capitanes de Arecibo

Los Capitanes de Arecibo anunciaron este jueves el regreso del veterano base Walter Hodge, quien volverá a vestir el uniforme del conjunto arecibeño para la temporada 2027 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Hodge, una de las figuras más destacadas en la historia reciente de la franquicia, conquistó tres campeonatos con los Capitanes en 2016, 2018 y 2021. Además, fue reconocido como el Jugador Más Valioso de las Finales de 2018 y 2021.

“¡Walter regresa a casa!”, publicó la organización arecibeña en sus redes sociales para anunciar la incorporación del canastero.

“Hodge regresa a vestir los colores amarillo y negro para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia”, añadió el equipo.

El armador, de 40 años, debutó con los Capitanes en 2012 y disputó siete bailes de coronación con la franquicia. Su regreso se produce luego de que Arecibo lo enviara a los Cangrejeros de Santurce en un cambio por el escolta Alfonso Plummer tras la temporada de 2023.

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En la pasada campaña, el veterano armador promedió 12.7 puntos y 3.8 asistencias con el combinado crustáceo. Su incorporación podría llevar a los Capitanes a prescindir de un refuerzo en la posición de base, que fue ocupada por Derrick Walton en 2026. Hodge compartiría las responsabilidades de conducción del balón con Diego González y Rafael Pinzón.