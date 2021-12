El presidente del Baloncesto Superior Nacional, Ricardo Dalmau, confirmó este viernes la entrada del empresario Dion New como el nuevo apoderado de los Piratas de Quebradillas.

De acuerdo a Dalmau, la entrada de New es oficial tras la compraventa de manos de Roberto Roca que se había reportado en días recientes.

“Tenemos entusiasmo con el plan de trabajo que presentó Dion en el proceso de aprobación. Recuerda que esto es un proceso reglamentado y se llevó a cabo. Y en ese sentido hay entusiasmo”, dijo Dalmau en conversación telefónica con El Nuevo Día.

“Entendemos que si logran, basado en lo presentado, poder implementar ese plan de trabajo, va a ser de mucho beneficio, tanto para Quebradillas como para la liga”, añadió.

Por su parte, New se describió “contento” con la adquisición de los Piratas. “Estoy muy contento con la oportunidad de pertenecer al BSN. He sido jugador, dirigente de categorías menores, apasionado del baloncesto en general y fanático de lo realizado por la liga este pasado año”, expresó New en comunicado de prensa emitido por la liga.

PUBLICIDAD

Dalmau aclaró que Roca permanecerá como asesor del equipo, que está en medio de una transición. Luego de eliminarse la pasada campaña 2021 en los cuartos de final, los Piratas cambiaron a varias de sus principales figuras, incluyendo el centro de la Selección Nacional Jorge Bryan Díaz, Luis “Pelacoco” Hernández, Mike Rosario y Jose “Money” Rodríguez. Además, Alejandro “Bimbo” Carmona y Ramón Clemente son agentes libres.

“Hay una experiencia adquirida que reduce la turbulencia operacional cuando hay estos cambios”, dijo Dalmau refiriéndose a la permanencia de Roca en el grupo, al menos por un año, según el acuerdo.

Sobre el trasfondo de Dion New, Dalmau dijo que se trata de un empresario que se dedica al negocio de las bienes raíces y también es inversionista y filántropo. Aunque Dalmau admitió que desconoce si al momento New tiene algún otro negocio en la isla, sí sabe que está entrando como inversionista a Puerto Rico mediante el BSN, cobijado por la Ley 22, que incentiva el traslado de individuos inversionistas al país.

Tal fue el caso de Marc Grossman, nuevo apoderado desde 2020 de los Mets de Guaynabo, quien ya tenía negocios en la isla bajo esa ley y decidió invertir también en el BSN con la compra de la franquicia.

La compraventa de los Piratas viene a ser la cuarta en menos de un año en el BSN.

Previo a la campaña 2021, Luis Monrouzeau vendió a los Capitanes de Arecibo a Frabián Eli, manejador del artista urbano Anuel AA, quien funge como coapoderado. Félix “Felo” Rivera hizo lo mismo al llegar a un acuerdo con Raúl Horta, cofundador de bMedia, para resucitar a los Gigantes de Carolina, antes Cariduros de Fajardo. Y la pasada semana se completó la compraventa de los Atléticos de San Germán del licenciado Pedro Ortiz a un grupo de comerciantes sangermeños encabezados por José “Cheo” Rivera.

PUBLICIDAD

Estas recientes transacciones no incluyen las ocurridas un poco antes, en 2020, cuando Grossman resucitó la franquicia de los Mets antes de la campaña, y por otro lado el jugador de Grandes Ligas Yadier Molina adquirió la totalidad de las acciones de los Vaqueros de Bayamón antes del torneo acortado en la burbuja en Río Grande.

“Realmente lo vemos de manera positiva, que personas estén dispuestas a entrar a la liga a invertir por el bien del deporte, más allá del bien del espectáculo. Son personas que también están por el bien del deporte, que dentro de su visión del espectáculo, quieren colaborar también en el desarrollo de las categorías menores”, destacó Dalmau.