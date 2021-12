La Selección Nacional femenina de baloncesto continuó con su paso histórico en 2021 tras participar en sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio, además de colgarse una medalla inédita de plata en un torneo AmeriCup y termina el año, por primera vez, mejor clasificado en el escalafón mundial de FIBA que el Equipo Nacional masculino.

El programa adulto femenino, que también repitió la presea dorada en el Centrobasket, está ubicada en el puesto número 18 luego de alcanzar el encasillado número 17. En América, es el tercer mejor de la región.

En cambio, los varones están en el decimonoveno puesto, quintos en América. Fallaron en avanzar a las Olimpiadas en el Repechaje Olímpico en junio y dividió honores (1-1) en la primera ventana clasificatoria al Mundial 2023 el pasado noviembre en México. El programa también vio la salida del dirigente Eddie Casiano y la entrada del técnico Nelson Colón, asistido por los también mentores de “nueva escuela” Rafael “Pachi” Cruz y Carlos González.

El presidente de la Federación de Baloncesto local, Yum Ramos, no quiso comparar el desempeño de ambos programas pero sí resaltó el trabajo realizado para que el equipo femenino se encuentre en su mejor momento en su historia.

“Estamos bien contentos del ranking que tienen. Súper contentos y satisfechos. Han sido muchos sacrificios. Se han invertido muchos recursos. Se ha invertido muchísimo dinero en ambos programas”, dijo Ramos.

Misión cumplida

Al repasar los logros alcanzados por la escuadra femenina en 2021, el dirigente Gerardo “Jerry” Batista se mantuvo firme en la sencilla y principal misión del seleccionado: ser mejor equipo de baloncesto en su región.

Lo demostraron el pasado marzo conquistando de forma invicta (4-0) el Centrobasket celebrado en El Salvador. El COVID-19 afectó al quinteto en un principio con las bajas de Tayra Meléndez y Allison Gibson al entrar en los protocolos de salud del torneo. Esto no impidió, sin embargo, que Puerto Rico se impusiera en la competencia para repetir el oro conquistado en Manatí 2018.

El primer lugar dio pase directo a la AmeriCup que se jugó en junio en el coliseo Roberto Clemente, instalación que recibió fanáticos por primera vez desde el inicio de la pandemia en marzo 2020. Y los aficionados gozaron del desempeño de las boricuas, quienes jugaron para 2-1 en la fase de grupos, alcanzado las semifinales con un triunfo sobre Colombia.

El momento histórico vino en las semifinales con las “12 guerreras” superando 65-61 a Canadá, cuarta potencia del mundo y campeona de las ediciones de 2015 y 2017, para su primera final en la historia del certamen. Desde su entrada al torneo americano en 1993, Puerto Rico solo había alcanzado en dos ocasiones el tercer lugar (1995 en Hamilton y 2017 en Buenos Aires).

En la final, Puerto Rico cayó 74-59 en un partido donde la camaradería fue protagonista cuando, en el cuarto parcial, la instalación deportiva se vio sin energía eléctrica. En la espera, ambos equipos se pararon en el centro de la cancha para deleitar a los presentes con una batalla amistosa de baile.

“Para mí, los dos torneos bien importantes son el Centrobasket y el de las Américas. Aunque las Olimpiadas son el escenario más importante deportivamente en el mundo, en el área de nosotros pues, desde que comenzamos hace unos años, una de nuestras prioridades era que nos convirtiéramos en el mejor equipo de la región y lo hicimos, lo hemos validado en los últimos años”, expresó Batista.

“Ya llevamos dos oros consecutivos en el Centrobasket y, en ese último, tuvimos la oportunidad de comenzar con la renovación, de darle más oportunidades a las jugadoras nuevas. Llevamos a cinco que no habían estado con la Selección. Lo hicimos con el equipo incompleto porque no estuvieron varias de las principales de nosotros. Hacerlo, pues, fue bueno. También, hay que resaltar que fuimos a foguear a Bélgica, donde tuvimos la oportunidad de jugar por primera vez con Serbia y Nigeria. Fue un año de mucha experiencia positiva. Nos sentimos contentos con el trabajo que se realizó, que no es algo de ahora, sino de años”, agregó.

Sobre el ranking de FIBA, Batista señaló que la posición le da “respeto” al programa femenino. Compararlo con el programa masculino, entiende, no sería justo.

“No me gustaría comparar una cosa con la otra. Entiendo que cada equipo está en un proceso distinto. Nosotros estamos en un proceso distinto. Pero, pues, lo que queremos es posiblemente lo mismo que los varones, que es tener un programa sólido, que nos reconozcan a nivel mundial, como ha sucedido con el masculino. Todo el mundo sabe que en masculino se ha tenido un buen programa, con jugadores de primer orden. Es lo mismo que queremos hacer con las mujeres, que nos respeten y creo que hemos ido poco a poco ganando ese respeto. Todavía, obviamente, nos falta mucho trabajo para estar entre los primeros 12 del mundo. Ese nivel es fuerte. Como digo yo, seguimos en ascenso”, opinó Batista.

La Selección femenino culminó 2021 con la esperada participación en Tokio, atrasada un año por el impacto de la pandemia. Fue la primera vez desde 2004 que la isla tuvo presencia olímpica en el baloncesto. En la primera fase, Puerto Rico perdió sus tres encuentros contra China, Australia y Bélgica. Las australianas son segundas en el mundo y las belgas sextas. Ambas potencias, sin embargo, no alcanzaron el podio.

La próxima parada del Equipo Nacional será del 10 al 13 de febrero en Washington, D.C. en el Premundial. En el Grupo D, las boricuas se verán con Estados Unidos, Bélgica y Rusia. Con las estadounidenses clasificadas al Mundial, solo dos espacios estarán disponibles para el certamen mundialista que reunirá 12 equipos, una reducción de cuatro participantes comparada a España 2018, donde las boricuas jugaron por primera vez.

Revive el BSN

A nivel local, el Baloncesto Superior Nacional (BSN) recibió una acogida no vista en años en su temporada 2021, que vio a los Capitanes de Arecibo conquistar su octavo título en su historia frente a los Mets de Guaynabo. No obstante, la noticia estuvo en las gradas con la presencia positiva de aficionados desde el primer día de competencia hasta las finales. Por ejemplo, el coliseo Mario “Quijote” Morales vio sus butacas llenarse a capacidad como los tiempos en los años noventa cuando Federico “Fico” López y Morales eran las estrellas de la plaza que regresó en 2020.

Parte del entusiasmo con el torneo fue, en parte, debido a la entrada de figuras artísticas al mando de franquicias. El intérprete urbano Bad Bunny entró a la rueda como coapoderado de los resucitados Cangrejeros de Santurce, mientras que su homólogo Anuel AA debutó con el mismo puesto en Arecibo tras la compra de los capitanes por parte de su manejador Frabián Eli.

La riña amistosa entre ambos traperos fuera de la cancha fue un imán, en especial para la demografía joven, que llegó a las canchas. En su primer choque de temporada en julio, unas 11,000 personas llenaron el Coliseo de Puerto Rico para el encuentro, que fue una pasarela para los artistas populares del momento.

También, el encierro de 2020 obligó a que la liga terminara la competencia sin fanáticos en la “burbuja” establecida en un hotel en Río Grande, donde se coronaron los Vaqueros de Bayamón, quienes tienen como apoderado al receptor de Grandes Ligas Yadier Molina. El hambre por el baloncesto se acumuló, traducido en la asistencia reportada por la liga de 810,000, con los Capitanes ocupando el primer lugar en asistencia.

El 2021, además, vio la mudanza de los Santeros de Aguada a Fajardo, y de los Cariduros a Carolina para revivir a los Gigantes. Los Grises de Humacao volvieron a la liga de la mano del empresario cubano-estadounidense Ernesto “Ernie” Cambó. Fue también el año del regreso del exarmador de la NBA José Juan Barea al BSN con los Cangrejeros de Santurce luego de 14 años de ausencia.

“Fue una temporada mágica, de mucho esfuerzo de los apoderados. Telemundo (nuevo socio de transmisión televisiva) fue crucial en este esfuerzo. Tengo que decirte que fue mágico. Es de mucha satisfacción para todos los componentes del BSN”, dijo Ricardo Dalmau, presidente liguero.

Dalmau, quien jugó en el BSN por 18 temporadas, puede comparar lo visto este año con el torneo de 2007, edición que los Cangrejeros se coronaron frente a los Capitanes en un séptimo partido que también abarrotó el “Choliseo”. Dalmau fue parte del quinteto campeón.

“La puedo comparar con 2007. Fue una temporada muy buena en su momento. La década de los setenta, ochenta y noventa fueron grandes con una atención bien amplia. Pudimos ver este año un nivel de atención como ocurría en aquellas décadas donde la diferencia en el interés de la juventud, más que otra cosa. Es impredecible cómo va a ser el apoyo 2022. Con lo que nos corresponde a nosotros, vamos a trabajar arduamente para seguir evolucionando el producto de manera que sea de mayor interés para la comunidad deportiva y para la población en general sin importar las edades”, indicó Dalmau.

En el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BNSF), las Gigantes de Carolina ganaron su campeonato número 17, y el primero desde el 2018, al superar en seis juegos a las Cangrejeras de Santurce.