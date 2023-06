El Baloncesto Superior Nacional (BSN) terminó esta semana el contrato del árbitro Alejandro Rodríguez debido a un pobre desempeño reflejado en sus últimos partidos en el torneo 2023.

La información fue confirmada a El Nuevo Día por el director de arbitraje de la liga, Aníbal García, luego de que el hermano de Rodríguez, el exoficial Ricardo Rodríguez, tronara en la redes sociales contra el organismo por tal decisión.

“No fue despedido ni botado. El protocolo de árbitros es un contrato, en el cual no hay garantías de cantidad de juegos. Va por etapas”, dijo García, quien agregó que se hace un corte de oficiales para la postemporada.

García no quiso entrar en detalles sobre la salida de Rodríguez, quien reside en Orlando -donde tiene trabajo- y contaba con más de 10 temporadas de experiencia en el BSN. También es hijo del exoficial del BSN, Rosendo “Chendo” Rodríguez.

En esta foto de archivo, Alejandro Rodríguez (derecha) junto a su hermano Ricardo y su padre Rosendo. (Xavier Araujo)

“En base a las situaciones que ocurrieron, hubo unos errores y se pasó juicio (evaluación). No podíamos arriesgarnos a que ocurrieran (más) para evitar un detrimento. Hace dos o tres semanas estaba funcionando. ¿Qué pasó ahora?... un desgaste, otras cosas. No puedo decirte una razón fundamental, pero botado no fue”, aseguró García.

Para la temporada 2023, se aprobó una nueva enmienda en el Reglamento de Torneo sobre la evaluación de los oficiales.

Según el apartado 8.10 de supervisión, evaluación y asignación de árbitros, “la supervisión y evaluación de los árbitros estará a cargo del Director del Torneo (José Couto) y del Supervisor de Árbitros (Aníbal García) y las mismas se realizarán mensualmente considerando su rendimiento durante los partidos del BSN. Específicamente, se evaluará videos de los Reglas del Torneo Página 18 27 de mayo de 2021 partidos, la corrección de sus determinaciones, su dominio de las reglas y su temperamento”, lee el documento.

“La conversación que tuve con él, no puedo comentar sobre esta. Fue una reunión de la liga con el presidente (Ricardo Dalmau) y el director de torneo. Se está evaluando todas las semanas (el arbitraje)”, apuntó García.