El dirigente de la Selección Nacional de baloncesto femenino Gerardo “Jerry” Batista dijo el jueves que el corte final para el torneo AmeriCup, que comienza el viernes, 11 de junio, en el coliseo Roberto Clemente, será realizado este lunes.

“Lo vamos a tener a más tardar el lunes porque el martes ya es la conferencia de prensa y entramos al hotel. Es un problema dulce porque te da pena no tener a jugadores tan talentosas por el espacio”, dijo Batista a este medio durante la segunda práctica del combinado luego de arribar de una serie de partidos amistosos en Bélgica el pasado lunes.

Tras la llegada de Europa, el cuerpo técnico realizó el primer corte del equipo el miércoles, bajando el listado de 16 a 14 jugadores. Las canasteras Gaby Zapata y Kaela Hilaire quedaron fuera.

La preselección quedó compuesta por Pamela Rosado, Dayshalee Salamán, Jazmon Gwathmey, Jennifer O’Neill, Michelle González, Tayra Meléndez, Allison Gibson, Isalys Quiñones, Sabrina Lozada, India Pagán, Alana Smith, Jada Stinson y Jacqueline Benítez.

“El problema del corte es que son 14 jugadoras que todas deberían estar en el equipo en términos de talento. Hay unas jugadoras que nos traen unas cosas y algunas otras cosas. Por eso no lo hemos hecho. Tenemos una idea de quienes van a ser las 12, pero las jugadoras me lo complican. Es bien difícil”, indicó Batista.

A todo vapor los entrenamientos

Hay poco descanso en la Selección a menos de una semana del torneo AmeriCup, luego de un largo viaje de regreso desde Bélgica tras una serie de tres fogueos contra equipos clasificados a los Juegos Olímpico de Tokio.

Varias jugadoras del combinado patrio coincidieron en que las prácticas para el torneo continental deben enfocarse en mejorar la defensa colectiva tras duros partidos contra Nigeria, Bélgica y Serbia.

“Tenemos mucho que trabajar luego de esos partidos con equipos de calibre mundial clasificados a Tokio”, dijo Rosado, armadora titular.

“Sabemos que tenemos un torneo muy importante en Puerto Rico, que nos da la oportunidad de clasificar a cuatro posiciones del clasificatorio al Mundial. La defensa, definitivo hay que mejorar. Acá son equipos diferentes a los que nos vamos a enfrentar. En Bélgica eran equipos muchos más grandes y físicos que nosotras que somos pequeña. Acá, con excepción de Brasil, Argentina y Estados Unidos, estamos un poco nivel. Tenemos oportunidad de mejorar con estos grupos”, agregó.

Las olímpicas cayeron ante Nigeria 89-63, 89-37 ante Serbia y 84-62 contra las anfitrionas. Hicieron el viaje sin O’Neill, escolta titular presente para la AmeriCup.

“Estamos enfatizando bastante (en las prácticas) a defensa, la agresividad que nos caracteriza. Veremos a ver en estos días que vamos a seguir enfatizando con los coaches. Jerry Batista fue bien claro en que no se iba a mirar la pizarra de anotaciones. Obviamente, no tuvimos a una de nuestras mejores anotadoras (O’Neill). Pero, en cuestión de trabajar y demostrar que no hay miedo y que vinimos a jugar con energía, creo que están contentos con esa parte sin mirar las puntuaciones”, indicó Salamán, escolta de la escuadra.

En el torneo de FIBA, Puerto Rico jugará en el Grupo B contra Venezuela, Argentina, República Dominicana y Estados Unidos. El primer choque de las boricuas será contra las venezolanas el viernes, 11 de junio.

En la llave A están Brasil, Colombia, Islas Vírgenes y El Salvador. Las cuatro mejores escuadras pasan a uno de los torneos clasificatorios para el Mundial de Australia a jugarse el año entrante.

Durante la práctica, Batista resaltó la intensidad de las jugadores en la parte defensiva. Gwathmey, por su parte, señaló que los partidos en Bélgica ayudaron al equipo a conocer su rendimiento actual en el tabloncillo.

“Sabíamos que iba a estar duro (en Bélgica). Es una etapa de fogueos y todas queremos demostrar lo que pueden hacer en la cancha y las cosas no van a correr en ritmo. Lo sabíamos desde un principio. Igual, un poco deslumbradas por jugar contra los mejores equipos del mundo. Pero, en general, nos llevó a poner los pies en la tierra y volver para trabajar más duro. Tenemos que hacernos mejores y trabajar hasta cuando no estén mirando”, expresó Gwathmey, una de las mejores anotares del equipo en los fogueos.