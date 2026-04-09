El Thunder de Oklahoma City asegura el mejor récord en la NBA de cara a la postemporada

Inglewood, California - Chet Holmgren anotó 30 puntos y capturó 14 rebotes, Shai Gilgeous-Alexander sumó 20 unidades y 11 asistencias, y el Thunder de Oklahoma City aseguró la mejor foja de la temporada regular de la NBA, al doblegar el miércoles 128-110 a los Clippers de Los Ángeles.

Jalen Williams anotó 18 puntos por el Thunder (64-16), campeón de la NBA, que tendrá ventaja de local durante toda la postemporada en su intento por defender el título tras quedar encima de San Antonio (61-19), que marcha con una racha de 18-2 desde febrero.

Oklahoma City ha ganado siete duelos seguidos y 19 de 20 para quedarse con el primer puesto del Oeste por tercera temporada consecutiva.

Kawhi Leonard anotó 20 puntos y Brook López agregó 16 por los Clippers, octavos en la clasificación, y quienes habían ganado siete de nueve compromisos.

Los Ángeles tiene marca de 35-18 desde poco antes de Navidad, pero aun así debe ganar uno de sus dos últimos partidos para extender a 15 temporadas consecutivas con récord ganador la racha de esta franquicia, que en otro tiempo estuvo moribunda.

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