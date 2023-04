Tony Parker y Paul Gasol jugaron para él. Becky Hammon entrenó a su lado. Dirk Nowitzki y Dwyane Wade lo enfrentaron.

Es Greg Popovich.

Y finalmente será integrante del Nowitzki, Parker y Gasol.

El sábado el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame lo oficializó, ingresará junto a tres jugadores internacionales —Nowitzki, Parker y Gasol— que encabezan la lista junto a Wade, Hammon y Popovich la clase 2023 que ingresará al Salón de la Fama en una ceremonia el 11 y 12 de agosto en Connecticut, Massachusetts.

“Es el cielo del baloncesto”, dijo Wade durante la transmisión de ESPN para anunciar la clase en Houston.

También ingresan al Salón de la Fama: el exentrenador de Carolina del Norte Jim Valvano; el equipo olímpico femenino de 1976; el exentrenador de Purdue Gene Keady; el exentrenador de Texas A&M Gary Blair; el entrenador de Amherst de la División III David Hixon y Gene Bess —quien ganó 1,300 partidos al frente de Three Rivers Community College en Polar Bluff, Misuri.

PUBLICIDAD

El presidente del Salón de la Fama Jerry Colangelo le dio la noticia a los nuevos integrantes esta semana, la mayoría se reunieron con Colangelo en una cena de bienvenida el viernes.

“Esta clase no sólo representa todos los niveles del baloncesto “representa completamente lo que es este juego”, le dijo Colangelo a The Associated Press. “Ve los candidatos. Los países que representan, Alemania, España y Francia. Deja en evidencia que tan lejos ha ido el juego y en dónde se encuentra hoy en día. Creo que posiblemente es la clase más excepcional de todos los tiempos y eso abarca un amplio margen. Está por si solo por su excepcionalidad”.

Los cuatro jugadores de la NBA —Nowitzki, Parker, Gasol y Wade— sumaron 95,092 puntos, 39 Juegos de Estrella y 10 campeonatos. Hammon fue elegida seis veces al All-Star de la WNBA y dirige al reinante campeón de la WNBA Las Vegas Aces.

¿Y Popovich? Lo único que ha hecho es ganar cinco títulos de la NBA, la mayor cantidad de juegos en la historia de la liga y un oro olímpico en los Juegos de Tokio en el 2021.

“Es increíble”, admitió el entrenador de Golden State Steve Kerr, quien jugó para Popovich y entrenó a su lado a la selección en el Mundial 2019 y los Olímpicos de Tokio. “El Salón de la Fama sólo fue una formalidad”.

The four NBA players — Nowitzki, Parker, Gasol and Wade — combined for 95,092 points, 39 All-Star appearances and 10 NBA championships. Hammon was a six-time WNBA All-Star and is coach of the reigning WNBA champion Las Vegas Aces.

PUBLICIDAD

La clase recibirá sus sacos y anillos del Salón de la Fama el 11 de agosto en Uncasville, Connecticut y hablarán en la ceremonia el 12 de agosto en Springfield, Massachusetts.